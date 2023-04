Shazam 2, le scene eliminate con Grace Caroline Currey

L’attrice Grace Caroline Currey ha raccontato che in Shazam! La furia degli dei sono state eliminate alcune scene che secondo lei avrebbero dato più spessore al suo personaggio.

Il 17 marzo 2023 è uscito al cinema Shazam 2, noto anche come Shazam! La furia degli dei. Si tratta del sequel diretto del film del 2019, con Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Rachel Zegler e Grace Caroline Currey come protagonisti. Proprio quest’ultima ha rivelato durante un’intervista con THR che il copione prevedeva più scene con il suo personaggio, che alla fine sono state eliminate.

Dopo tutti i cambiamenti di gestione all’interno dei DC Studios, la realizzazione di Shazam 2 è stata molto lunga e a tratti incerta proprio sulla scelta del cast. Dopo la cancellazione del sequel di Wonder Woman e l’esclusione di Henry Cavill dal nuovo film di Superman, si temeva che anche Zachary Levi e gli altri attori avrebbero potuto essere rimpiazzati.

La situazione per il terzo capitolo, in realtà, non è ancora chiara, ma il pubblico ha fortemente apprezzato il cast del secondo. In particolare, il personaggio interpretato da Grace Caroline Currey – ovvero Mary Bromfield – ha ottenuto un grande consenso. L’attrice ha tuttavia rivelato che il film avrebbe potuto raccontare di più sulla sua supereroina.

Shazam 2, le scene eliminate con Mary Bromfield

Durante un’intervista con THR, Grace Caroline Currey ha spiegato che alcune scene che riguardavano il suo personaggio, Mary Bromfield, sono state eliminate durante il montaggio del film. Secondo lei, tuttavia, queste scene avrebbero contribuito a sviluppare meglio la supereroina che ha interpretato in Shazam! La furia degli dei.

“C’è una scena in cui si reca in un college per consegnare delle pizze e incontra alcuni ragazzi che andavano al liceo con lei. Lì realizzi il dolore che prova per non essere andata al college anche lei, mentre i suoi ex compagni stanno vivendo il suo sogno“.

Ha poi nominato una scena che sarebbe stata una citazione a Jurassic Park. “Ho avuto un ‘Jurassik Park Moment’ quando Mary va per la prima volta in biblioteca e mi sono tolta gli occhiali da sole allo stesso modo del dottor Alan Grant [Sam Neill] quando vede i dinosauri per la prima volta. Purtroppo l’hanno tagliato, ma sarebbe stato il mio momento divertente personale“.

Shazam! La furia degli dei è stato diretto da David F. Sandberg, scritto da Henry Gayden, che aveva collaborato anche al primo film, e prodotto da Peter Safran.