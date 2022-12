Henry Cavill: addio al ruolo di Superman

Come annunciato in un post su Instagram, Henry Cavill avrebbe deciso di non tornare a vestire i panni di Superman nei prossimi film del DC Universe.

Ulteriore colpo di scena per quanto riguarda le prossime pellicole del DC Universe: la DC avrebbe cambiato i suoi piani in merito alla situazione di Henry Cavill.

Una decisione sembrava essere stata presa solo un paio di mesi fa. Henry Cavill sarebbe tornato a vestire in pianta stabile i panni del personaggio di Superman nei successivi film del DC Universe.

Le cose sarebbero però cambiare improvvisamente nel corso degli ultimissimi giorni. Secondo quanto rivelato dal diretto interessato, l’attore non rientrerebbe più al momento nei piani della DC per i futuri progetti in programma.

Henry Cavill: il post su Instagram

A comunicare la cosa è stato lo stesso Henry Cavill tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Queste le parole dell’attore protagonista anche della serie The Witcher: “Ho concluso da poco un meeting con James Gunn e con Peter Safran. Ho una triste notizia da darvi. A quanto pare non tornerò a vestire i panni di Superman. Ciò dopo che lo stesso studio mi aveva detto nel mese di ottobre che avrebbe annunciato il mio ritorno nel ruolo. È una notizia molto difficile per me da dare, ma così è la vita. Ci sono sempre cambiamenti. Lo rispetto. James e Peter hanno un intero universo da costruire. Auguro a loro e a tutti quelli che sono coinvolti in questo progetto la migliore fortuna e tutta la felicità di questo mondo“.

Le altre dichiarazioni dell’attore

Cavill, che aveva fatto la sua comparsa nell’ultimo film del DC Universe con protagonista Dwayne Johnson Black Adam, ha poi proseguito in questo modo: “A tutte quelle persone che sono state sempre al mio fianco in questi anni dico che possiamo essere tristi per un po’ ma anche che dobbiamo ricordare che il personaggio di Superman resta sempre in circolazione. Tutto ciò che rappresenta c’è ancora, e tutti gli esempi che ci ha dato restano sempre qui. Ciò che Superman significa non avrà mai fine, anche se il mio turno di indossare il mantello è finito. Nonostante gli alti e i bassi è stato un viaggio divertente insieme a tutti voi“.

Cavill e Superman: i film con la DC

La storia di Henry Cavill con il DC Universe, come era già emerso da alcune dichiarazioni di James Gunn, si è dunque conclusa. Dall’esordio con il film L’uomo d’acciaio del 2013, la popolarità dell’attore è cresciuta sempre di più. Dopo aver interpretato l’iconico supereroe dei fumetti anche in altre pellicole DC come Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, è ora arrivato il momento per il classe 1983 di appendere il mantello al chiodo.