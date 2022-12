Wonder Woman 3, Patty Jenkins lascia il ruolo ma avremo sempre Themyscira

Il personaggio di Diana si sviluppa in questo contesto, tra un impegnativo addestramento e l’altro, descritto nel dettaglio in una determinata fase di un montaggio. Nel combattimento, prendono vita i gruppi di Amazzoni che si esercitano, allenando la propria forza con calci a rallenty, tra giravolte e piroette. I ruoli delle anziane amazzoni fanno da insegnanti in questo percorso alle più giovani, tra cui anche la giovane Diana. Qui, la Diana di Jenkins forma il suo estro, consolidando il senso di comunità al femminile, presente da sempre, da migliaia di anni.. C’è qualcosa di affascinante attorno alla filosofia di Themyscira: le donne forti si sostengono a vicenda e non entrano mai in una competizione malsana. La piccola Diana imita gli allenamenti delle più grandi, in uno spettacolo unico, facendo poi da esempio in una seconda fase della sua vita, da adulta. Quante bimbe avranno visto in Wonder Woman il proprio idolo, dalla versione di Lynda Carter degli anni ’80 a quella di Gal Gadot dei giorni nostri.