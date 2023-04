Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme

L’opinionista Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una lunga intervista dopo la fine del Grande Fratello Vip, raccontando anche del futuro con il marito Paolo Bonolis.

Il Grande Fratello Vip si è finalmente concluso dopo più di sei mesi. Questa edizione dello show di Alfonso Signorini è stata una delle più criticate, tra squalifiche, eliminazioni considerate ingiuste e – soprattutto – il triste caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ex stella di Bim Bum Bam. Lo show per quest’anno è finito e ha visto trionfare Nikita Pelizon, diventata precedentemente nota al pubblico con Pechino Express.

Anche per questa edizione tra le opinioniste del programma c’è stata Sonia Bruganelli, che è stata spesso accusata di avere delle nette preferenze verso alcuni concorrenti e di non comportarsi in maniera parziale. La conduttrice si è lasciata andare a una lunga intervista per Leggo, dove ha raccontato della sua esperienza e dei suoi progetti futuri.

Prima, però, si dedicherà al riposo e al relax, per questo è già pronta a partire per una lunga vacanza verso una meta sconosciuta. Ha spiegato, infatti, che non rivelerà il luogo di destinazione nemmeno quando sarà arrivata, per superstizione.

Sonia Bruganelli, i nuovi progetti dopo il Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli ha raccontato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, spiegando che non è sempre è stato facile: sia perché è stato un programma veramente lungo – lo ha paragonato quasi a un parto – sia perché questa edizione ha ricevuto molte critiche, dalle accuse di bullismo all’intervento di Pier Silvio Berlusconi.

Ha rivelato che il suo concorrente preferito è stato Antonino Spinalbese, che ha dimostrato di avere una personalità forte anche lontano da Belen Rodriguez. Infine, ha aggiunto di non pentirsi di nulla, né di quello che ha detto né di quello che ha fatto durante le messe in onda, spiegando di essere sempre stata sincera.

In chiusura, ha rivelato di essere pronta per un nuovo progetto, che le è stato proposto proprio dal marito Paolo Bonolis. Non ha voluto far trapelare troppo: “Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui. Ma non sarà Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli“. Sembra, quindi, che questa volta avrà un ruolo più attivo e condurrà al fianco del compagno.

I due sono sposati da circa vent’anni e hanno tre figli, Silvia, Adele e Davide. Il presentatore ne ha altri due, Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller negli anni ’80.