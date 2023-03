Paolo Bonolis, alla fine l’ha dovuto ammettere: “L’ho tradita” | Matrimonio finito

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati della televisione italiana. Ha quotidianamente i riflettori puntati addosso, con lui anche la moglie Sonia. Recentemente Bonolis ha confidato qualcosa che nessun o avrebbe mai immaginato.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano amatissimo dal pubblico, oggi ha 61 anni e conduce come agli esordi della sua carriera brillante, con la stessa determinazione e serenità. Paolo è quotidianamente al centro del gossip del paese, con lui la moglie Sonia.

Bonolis arriva sotto ai rifletto e schermi della televisione nel 1981, con il programma dedicato ai bambini, Tre, due, uno, contatto, in casa Rai. Nel 1982 si sposta in Mediaset e conduce Bim Bum Bam. Altri programmi per i quali ricordiamo Bonolis, che ne è stato il volto, sono Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin e Avanti un’altro. Il conduttore è sempre affiancato dall’amico Luca Laurenti.

Paolo oggi è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, anche lei conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Con lei Bonolis ha tre figli, Adele, Silvia e Davide. La coppia è spesso al centro dell’attenzione del gossip e di recente questo parlava di una presunta crisi tra i due.

In diverse interviste però sia Sonia che il conduttore hanno smentito tutto ma la cronaca non sempre ci ha creduto e ogni giorno escono retroscena che mettono in discussione la relazione di Paolo, in una recente intervista l’uomo ha lasciato confessioni anche riguardo al suo primo matrimonio.

Il matrimonio con Paolo Bonolis

Negli ultimi mesi Sonia Bruganelli ha lasciato una dichiarazione sospetta durante un’intervista. La donna ha dichiarato che lei e il marito Paolo vivono in casa diverse ma vicine. Ha anche specificato che questa scelta è molto salutare per la loro relazione e che così si sentono più vicini.

Tra Bonolis e la moglie, dunque, si sospetta ci sia qualcosa che non va ma in realtà le dichiarazioni di entrambi non fanno altro che evidenziare quanto invece i due si amino profondamente. Paolo prima di avere una relazione con Sonia, è stato sposato.

Il tradimento di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, prima di conoscere Sonia Bruganelli è stato sposato con Diane Zoeller, una donna americana con cui ha avuto due figli. Paolo ha confessato che la fine della relazione è avvenuta per un suo tradimento nei confronti della donna.

Paolo ha raccontato della vicenda, specificando che erano molto giovani e che la donna, dopo aver saputo del tradimento, è tornata in America ma che nonostante ciò, sono in buoni rapporto in particolare per i figli e non si sono mai fatti la ‘guerra‘.