Antonella Fiordelisi e Nikita, piano diabolico smascherato: qualcuno spiffera tutto

Si avvicina la fine del “Grande Fratello VIP” e vengono a galla piani e strategie: uno dei partecipanti rivela le dinamiche messe in piedi da Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per approdare alla vittoria finale.

Si alza la tensione all’interno della Casa del “Grande Fratello VIP”: con l’avvicinarsi della finale tutti i concorrenti vogliono giocare al meglio le proprie carte per mettersi in luce e raggiungere così l’obiettivo della vittoria finale. Nell’ultimo periodo, in particolare, due concorrenti molto discusse, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, si sono avvicinate alimentando parecchi sospetti.

L’amicizia sbocciata all’improvviso tra le due donne non è stata accolta con favore dagli altri inquilini, che hanno cominciato a farsi in proposito molte domande, alle quali ha dato risposta il più inaspettato di loro, Edoardo Donnamaria. La coppia Donnalisi, infatti, dopo l’ennesima litigata, si sarebbe nuovamente allontanata, portando Donnamaria a un’amara confidenza.

Edoardo ha rivelato al suo omonimo Tavassi, a Micol Incorvaia e a Luca Onestini una serie di confidenze che qualche tempo prima la sua fidanzata gli aveva riportato. Il discorso è venuto alla luce durante una conversazione in giardino tra Donnamaria e gli altri compagni e, alle sue parole, hanno fatto eco anche alcune considerazioni della Incorvaia.

Antonella Fiordelisi avrebbe chiesto a Donnamaria lumi circa alcune strane valutazioni della Pelizon. “Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme qui siamo fortissime’ l’ha detto due settimane fa. Sì nell’interesse del gioco. Antonella mi ha chiesto mezza preoccupata ‘secondo te che vuol dire questa cosa?’” ha spiegato il volto di Forum.

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon giocano di strategia al “GF VIP”, ma i loro piani vengono smascherati

“Se uno si avvicina a me e mi dice ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince molto. Sì sono serio me l’ha detto Antonella. Lei mi chiedeva cosa intendeva secondo me Nikita. Io le ho detto ‘bo Antonè non è una cosa…’. Cioè capito come stanno le cose adesso?” ha continuato Edoardo.

Edoardo: Nikita ha detto ad Antonella “insieme siamo fortissime” settimane fa

Micol: “che significa ?

Onesti: nell’interesse del gioco E QUANTO ROBE CI STANNO SVELANDO SUL FINTO ANGIOLETTO #gfvip pic.twitter.com/4dEbJXsSqD — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 29, 2023

Anche Micol Incorvaia ha raccontato allora di aver notato qualcosa di molto strano: “Io ho notato una cosa adesso. (…) Era tipo un foglio (…) erano tutti appunti di Nikita, credo, mi sa di sì. Erano appunti e osservazioni su quello che succedeva. Appena mi sono resa conto che erano appunti ho subito lasciato perché non volevo farmi i cavoli suoi”.

“Questa cosa di scrivere l’ha trasferita lei (Nikita, ndr.) ad Antonella. Antonella ora ha iniziato ad appuntarsi le cose. Se notate sono già tre volte che Antonella si scrive, magari per poi difendersi in puntata”: questa la deduzione finale di Micol. Ora che sono state smascherate, probabilmente Nikita e Antonella dovranno rivedere le loro strategie di gioco.