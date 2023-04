Luca Onestini, dal Grande Fratello Vip al nuovo programma sempre targato Mediaset

Luca Onestini parteciperà ad un nuovo programma targato Mediaset, dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello si preparata ad approdare in un nuovo set. Di quale show stiamo parlando? Una sua collega gieffina con una frecciatina al veleno ha dichiarato che Onestini è ferrato per questo nuovo show.

Bisogna sempre avere un Piano B nella vita e Luca Onestini lo sa bene, dopo la sua esperienza da gieffino all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si prepara ad una nuova esperienza sempre in casa Mediaset. Della serie i fratelli Onestini fermi non stanno proprio starci.

Dopo aver visto il Gianmarco Onestini alla Pupa e il Secchione, adesso vedremo suo fratello Luca cimentarsi in un nuovo show, dove la conoscenza è alla base di tutto. C’è chi punta su Luca, altri un po’ meno. Non è sfuggito il commento sarcastico rilasciato da un’ex gieffina, la quale non ha risparmiato la frecciatina al suo ex collega di avventura.

La frecciatina dell’ex gieffina

Come saprete ormai tutti, questa edizione del Grande Fratello Vip è giunta ormai al termine, con Nikita Pelizon come vincitrice dello show. In questi lunghi mesi, sono successe veramente tantissime cose, decretando questa edizione come quella più ricca di scandali da quando il GF è iniziato.

I battibecchi tra i gieffini ovviamente non hanno risparmiato nessuno, nemmeno Luca Onestini, il quale sperava di essere immune dalle frecciatine al veleno. Ecco che cosa aveva dichiarato Soleil Sorge dopo aver scoperto a quale show prenderà parte l’ex gieffino:

“C’è questo programma che parte il 5 di aprile e ti vedrà nelle vesti di preside. Ci sono un sacco di volti noti. Ho saputo che ci sono stati anche degli ex vipponi della casa. Parlo di Luca giusto? Poi c’è Alessandro Cecchi Paone, anche lui è venuto da noi di recente. Comunque Luca dovrebbe essere bravo a scuola, perché lui studia all’università, dove è iscritto da quasi 10 anni, quindi penso che qualcosa sappia”.

A #BackToSchool è arrivata una nuova materia: le lezioni di palermitano con Valerio e @LucaOnestini_11 ti aspettano in anteprima su Mediaset Infinity, in attesa delle nuove puntate da mercoledì 5 aprile su #Italia1! 😂📚 pic.twitter.com/bxqIPd0nTQ — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 30, 2023

Luca Onestini torna a scuola

Come ha ben detto Soleil Sorge, il nuovo programma targato Mediaset a cui prenderà parte Luca Onestini, inizierà proprio il 5 aprile. Stiamo parlando di Back to School, dove una serie di vipponi torneranno tra i banchi di scuola e saranno giudicati da professori bambini. La conduttrice del reality show sarà niente “popò di meno” che Federica Panicucci, la quale ha dichiarato:

“Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra. Ci saranno persone viste anche qui al GF. Sì sto parlando anche di Luca Onestini. Se è preparato o noi? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei più indisciplinati nella scuola. Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di te Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te. Non posso dire molto di più, ma uno scoop ve lo voglio regalare. Tra i 30 concorrenti ce n’è uno che si è rifiutato di dare l’esame finale”.

Dalle premesse della Panicucci, ne vedremo veramente delle belle. Se siete curiosi di sapere come si è comportato Luca Onestini, sintonizzatevi su Italia 1 in prima serata dal 5 aprile 2023.