Silvia Toffanin, folle cambio look: neanche Pier Silvio la riconosce più

La conduttrice Silvia Toffanin ha optato per un cambio di look in vista della nuova puntata di Verissimo: cosa ne pensate? Ecco la foto.

Senza dubbio Silvia Toffanin è una delle presentatrici televisive più famose nel panorama italiano. La sua carriera procede con regolarità da circa vent’anni, da quando, giovanissima, vestiva i panni di Letterina a Passaparola, storico quiz show di Gerry Scotti. Da sempre nota per la sua lunga chioma castana, questa volta ha deciso di cambiare look e provare un nuovo colore di capelli.

La showgirl ha mosso i primi passi come ballerina insieme alla collega Ilary Blasi, che nell’ultimo periodo è su tutti i giornali di cronaca rosa dopo la dichiarazione della fine del suo matrimonio con il campione di calcio Francesco Totti. La vita sentimentale della conduttrice veneta, invece, sembra procedere a gonfie vele. Da circa vent’anni è impegnata con il dirigente Mediaset Piersilvio Berlusconi, secondogenito dell’ex premier. I due non si sono mai sposati ma sono felicissimi e hanno due bambini. Lui, inoltre, prima di conoscere lei ha avuto una prima figlia con l’ex compagna Emanuela Mussida. Da questo vecchio amore è nata Lucrezia Vittoria, che ha reso nonni entrambi l’anno scorso.

Ma come avrà reagito proprio l’amministratore delegato dopo aver visto la fidanzata con questa nuova acconciatura? Voi cosa ne pensate, le stanno bene questi nuovi capelli?

Silvia Toffanin, i capelli biondi

La bella Silvia Toffanin è molto riservata dal punto di vista privato, tanto che non ha alcun social personale ufficiale. Tuttavia, solo poche ore fa il profilo Instagram di Verissimo ha svelato in anteprima il nuovo look della showgirl, lasciando tutti a bocca aperta. La foto ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e commenti.

La regina di Canale 5 ha deciso per questo cambio di look in vista di una puntata speciale del suo show, ovvero la diretta del funerale della regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni di età. La camera ardente è rimasta aperta per diversi giorni dopo la sua morte e, finalmente, ieri tutto il popolo del Common Wealth ha potuto dare l’ultimo saluto alla grande sovrana. Un evento storico, che ha portato anche la nostra presentatrice a lasciare la sua solita chioma castano scura e a tingersi di biondo. E voi cosa ne pensate? Vi piace o la preferivate com’era prima?