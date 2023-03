Antonino Spinalbese beccato mano nella mano con la donna della sua vita: i like si sprecano

Ormai l’hair stylist Antonino Spinalbese si è lasciato alle spalle la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello VIP” ed è tornato a dedicarsi ai suoi affetti più cari: in particolare la figlia Luna Marì, avuta con Belen Rodriguez.

Sembra che Antonino Spinalbese, dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello VIP”, abbia deciso di considerare acqua passata quanto vissuto all’interno del programma, per tornare a dedicarsi ai suoi interessi più autentici, come gli affetti familiari. Ormai anche il flirt con la compagna di avventure al GF Ginevra Lamborghini parrebbe superato.

Oggi il 28enne campano sembra più che mai deciso a rivestire per bene i panni di padre esemplare della sua adorata Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez. Prima di prendere parte al GF VIP, Spinalbese adorava passare il tempo insieme alla piccolina e finalmente ha ripreso a occuparsi della sua persona preferita.

I fanatici del gossip pensavano che una volta fuori dalla casa, Antonino avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con Ginevra Lamborghini. La loro intesa durante il programma è stata analizzata spesso durante le puntate, per coglierne ogni possibile sfumatura. Alla fine, però, terminato il gioco, i due si sarebbero inesorabilmente allontanati.

Lo sottolinea anche “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo con la sua famiglia”.

Antonino Spinalbese archivia la sua esperienza al GF VIP: ora ha occhi solo per il suo amore più grande

E infatti, i paparazzi di “Chi” hanno beccato Antonino Spinalbese a Milano mano nella mano con il suo unico vero amore, la figlia Luna Marì appunto. Padre e figlia camminano uno accanto all’altra per le strade del capoluogo meneghino: la bimba ha appena un anno e mezzo, ma la sua bellezza è già straordinaria e il papà non può che viziarla facendole tanti regalini.

Negli scatti del settimanale di Signorini, Antonino, dopo la passeggiata, prende in braccio Luna Marì per non farla stancare e poi i due si siedono su un gradino a bordo strada per sbirciare immediatamente gli acquisti appena fatti in giro per la città. Spinalbese non ha occhi che per la sua piccolina e il rumore del GF VIP assomiglia sempre più solo a un rimbombo lontano.

A completare il servizio di “Chi”, anche alcune fotografie di Antonino e Luna Marì insieme alla mamma e alla sorella di lui, in trasferta per una bella gita sul lago di Como. Archiviato il reality, Antonino Spinalbese vuole godersi solo la sua realtà.