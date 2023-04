“Sono sempre alla ricerca di…”: Suor Cristina lascia tutti a bocca aperta | Ha confessato tutto

Suor Cristina ha confessato tutto ecco di cos’è sempre alla ricerca. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta e in molti la criticano. C’è chi la preferiva prima e chi è pronto a seguirla anche nella sua nuova vita.

La Suor Cristina conosciuta ai microfoni del noto programma The Voice, ha lasciato tutti a bocca aperta dopo aver confessato tutto. Ecco di cos’è sempre alla ricerca e non si vergogna della sua scelta. In molti l’hanno criticata e sul web il popolo insorge e si divide, da una parte c’è chi la segue a prescindere e dall’altra chi non gradisce la nuova versione.

Suor Cristina è “tornata” ufficialmente Cristina Scuccia, abbandonando definitivamente l’abito che l’ha resa tanto famosa. A The Voice aveva stupito tutti con la sua voce meravigliosa e frizzante. Se inizialmente per lei le cose precedevano bene, dopo quel cambio d’immagine le cose sono cambiate. Si sa, sul web ci sono solo persone che giudicano la vita degli altri.

Da The Voice all’Isola dei Famosi

Ai tempi Suor Cristina, oggi è tornata ad essere semplicemente, Cristina Scuccia, la giovane di 34 anni che per un periodo della sua vita è vissuta all’interno di un convento. La volta è arrivata quando ha partecipato al talent show, The Voice, dove si è fatta notare e apprezzare da tutti per la sua voce e la grinta per ogni sua interpretazione.

Alla fine del 2022 però Cristina ha messo fine alla sua vocazione, abbandonando definitivamente i voti e vestendo di nuovo i panni “da civile”. In molti l’hanno criticata per questa sua scelta, ma alla fine ognuno di noi deve essere libero di decidere liberamente della sua vita. Ad oggi Scuccia si prepara ad affrontare una nuova avventura per la sua vita, ha inciso un nuovo album e la vedremo nella nuova edizione dell’Isola dei famosi come naufraga ad Honduras.

La confessione di Suor Cristina

La ex Suor Cristina, oggi conosciuta semplicemente come Cristina Scuccia ha radicalmente modificato la sua vita, quando ha deciso di abbandonare la sua vocazione in qualità di suora, passando così dal convento all’Isola dei famosi. Durante un’intervista a Verissimo, ha rivelato a Silvia Toffanin:

“…Ho voluto rimettermi in gioco. Ho pensato: Non bisogna mai smettere di sognare. Non ho mai abbandonato del tutto la musica in questi anni, ma oggi torno a cantare davanti a un pubblico e sono molto emozionata… Non mi accontento mai, sono sempre alla ricerca di me stessa”.