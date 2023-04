Helena Prestes andrà all’Isola dei famosi: la reazione di Nikita Pelizon

La vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon ha appena scoperto che Helena Prestes sarà nel nuovo cast dell’Isola dei Famosi: ecco la sua reazione.

Il Grande Fratello Vip si è finalmente concluso dopo sei mesi di scandali, critiche e bei ricordi. I concorrenti hanno lasciato per sempre la casa più spiata d’Italia e si è aggiudicata la vittoria di questa settima edizione Nikita Pelizon. I telespettatori non si sono dimostrati molto sorpresi, dato che da sempre la fanbase della giovane influencer si era dimostrata una delle più attive.

Per la vincitrice questa non era la prima esperienza nel mondo dei reality. Aveva già partecipato alla scorsa stagione di Pechino Express, dove era partita alla scoperta dell’Asia insieme all’amica Helena Prestes. Le due avevano formato una fortissima squadra italo-brasiliana, che aveva conquistato il quarto posto. La vittoria, invece, era andata a I pazzeschi, ovvero Victoria Cabello e Paride Vitali. Al secondo e al terzo posto si erano piazzati rispettivamente l’ex modella russa Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni e Gianluca – Fru – Colucci e Aurora Leone dei The Jackal.

Tra Nikita Pelizon ed Helena Prestes è nata una bella amicizia: come avrà reagito, quindi, l’ex gieffina alla notizia che l’amica parteciperà all’Isola dei famosi?

Nikita Pelizon ed Helena Prestes: da Pechino Express al Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi

Durante Pechino Express, non sono mancate le discussioni tra Nikita Pelizon ed Helena Prestes: sia tra di loro, sia con le altre squadre. Proprio questo loro modo di fare scoppiettante e a volte polemico le ha caratterizzate e questo ha permesso loro di guadagnare una grande popolarità, che le ha portate a continuare a lavorare in tv.

NIKI LA SOSTIENE PERCHÉ SA CHE DEVE ESSERE UNA DOPPIA VITTORIA E UNA RIVINCITA PER ITALIA-BRASILE🔥 #nikiters #gintonic #donnalisi pic.twitter.com/mt4DkmErNT — 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮🌞 (@chiara_priolo) April 6, 2023

La modella triestina è stata molto felice quando ha scoperto che Helena Prestes partirà con un nuovo reality molto presto. Quando ha saputo della sua ammissione nel nuovo cast dell’Isola dei Famosi ha subito espresso la sua gioia sui social. Ha pubblicato alcune stories su Instagram, ricondividendo il post della pagina ufficiale del programma, aggiungendo “Sosteniamo la Helenita!” e “Guapa andrai da Dio!“.

Ma non si è fermata qua e ha anche lasciato un commento sotto la foto dell’amica pubblicata sul profilo dello show: “Amore fino alla fine, forza e volontà! Resisti!“. L’influencer ha espresso tutto il suo sostegno e tutta la sua felicità verso Helena Prestes e siamo certi che continuerà a fare il tifo per lei da casa. Chissà se riuscirà a vincere? Sarebbe una sorta di doppia rivincita per la coppia Italia-Brasile.