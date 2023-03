“Sono preoccupato, mi devo operare”: l’ex vippone del GF VIP 7 si confessa | Già iniziate le visite in ospedale

Un noto concorrente del Grande Fratello Vip deve essere operato: ecco come sta. Ha già iniziato le visite di controllo prima dell’intervento.

Il Grande Fratello Vip continua ancora e l’ultima puntata è prevista per il 3 aprile 2023. I concorrenti rimasti in gara sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da settembre e tutti sperano di arrivare alla finale. Parecchi vipponi, in questi mesi, d’altra parte, hanno lasciato lo show: c’è chi è stato eliminato, chi squalificato e chi ha deciso di arrendersi. Tra questi, un personaggio molto noto ha raccontato della sua situazione di salute, spiegando che dovrà operarsi.

Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più famosi della televisione italiana e ormai va in onda da ben sette anni, sotto la sapiente conduzione di Alfonso Signorini, che ha sostituito Ilary Blasi. Il giornalista di cronaca rosa ha dimostrato di essere anche un ottimo presentatore e di saper intrattenere anche davanti alle telecamere.

Durante quest’anno il reality ha avuto alcuni alti e bassi. All’inizio il cast non convinceva troppo e il pubblico ha condannato alcuni atteggiamenti dei concorrenti, soprattutto dopo diversi episodi di bullismo, che costrinsero Marco Bellavia ad andarsene. L’attore non è stato l’unico ad aver lasciato la casa senza un’eliminazione diretta: anche Luca Salatino ha fatto lo stesso.

Grande Fratello Vip, l’operazione alla schiena per il noto influencer

Luca Salatino aveva dimostrato quasi subito di non poter sopportare la lontananza dai suoi cari e, in particolare, dalla fidanzata Soraia, che aveva conosciuto grazie a Uomini e donne. Proprio grazie al dating show di Maria De Filippi, i due si sono innamorati perdutamente e oggi sono felicissimi.

L’influencer ha deciso di abbandonare la casa dopo tre mesi, ma durante un’intervista per Uomini e donne Magazine ha ammesso che in realtà le cose adesso non sono perfette. Ha spiegato, infatti, di soffrire di alcuni disturbi che possono essere risolti solo attraverso un’operazione chirurgica. Ha dichiarato di essere afflitto da alcuni dolori alla schiena.

“È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione” ha raccontato. Tuttavia, anche se preoccupato, ha aggiunto di sentirsi meglio al pensiero che la compagna non lo lascerà da solo in questo momento complicato. “So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile“. Stando agli aggiornamenti su Instagram, sembra che Luca Salatino abbia già iniziato con le visite in ospedale, ma non ha rivelato il giorno dell’intervento.