“Chiesta la squalifica”: Ginevra Lamborghini si dimentica i microfoni aperti e dice l’impensabile

Non si arrestano- di certo- le novità e talvolta anche gli scandali all’interno della Casa più spiata d’Italia, e fra questi ultimi pare che a destare particolare scalpore sia stata una frase detta da Ginevra Lamborghini…

La sorella della non meno famosa cantante Elettra, attualmente impegnata come concorrente al GF Vip, sembra che si sia lasciata sfuggire una frase, per così dire, eccessivamente infelice che le starebbe per costare una squalifica… Sarà davvero eliminata dal gioco? I telespettatori sono ancora con il fiato sospeso…

All’interno della famosa Casa, ormai si sa, è possibile aspettarsi di tutto dai concorrenti: indimenticabile per esempio è, sin dalle primissime edizioni, quando ancora l’unica edizione esistente era quella composta da amatori, il sonoro scapaccione assestato da Ascanio Pacelli in pieno viso a Patrick Pugliese. Stiamo -dunque- parlando del 2004, e da allora possiamo dire che tra quelle mura progressivamente si sono via via perdute tutte le inibizioni…

Un’ edizione scoppiettante del GF Vip

Senza nessuna smentita dunque è partita allo stesso modo anche la nuovissima edizione del GF Vip, la settima per l’esattezza, in modo assai ben più scoppiettante rispetto alle precedenti edizioni. E tra le tante pasquinate avvenute tra quelle mura non possono -infatti- essere scordate le numerosissime scaramucce che hanno visto a loro tempo protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini, e nell’edizione successiva la figura assai dominante di Katia Ricciarelli. Ma ora sembrano davvero nulla rispetto a quello che sta accadendo attualmente all’interno del padre di tutti i reality…

Ginevra a rischio squalifica?

Ad ogni modo comunque il programma, che ora come ora vede la conduzione del sempre accorto direttore del magazine Chi, ovvero il bravo e accorto Alfonso Signorini, procede sempre più a spron battuto fra un battibecco e l’altro fra i numerosissimi partecipanti e fra questi ultimi ora una che sembra essere già stata designata in più occasioni come una sorta di vittima preferenziale è la sorella della cantautrice Elettra Lamborghini, ovvero Ginevra. Tuttavia pare che la donna ora possa ben presto uscire dal gioco… Ma andiamo con il racconto dei fatti…

La ragazza è già stata protagonista di alcune scaramucce, i cui video sono diventati ben presto virali, ma ora la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia sta per essere seriamente messa a rischio da una sua battuta, alquanto fuori luogo, ben udibile in un clip, ripresa anche sul Profilo Ufficiale Instagram di Mondo Del Reality. “In questa casa un paio ce ne sono!”, dice Ginevra in risposta ad un concorrente amante della crudité, che affermava di non essere mai in grado di trovare i finocchi, intesi come ortaggi. La domanda ora è la seguente: Ginevra rischia realmente di essere cacciata dal reality per via di questa frase? I telespettatori aspettano con molta ansia il responso a riguardo da parte della produzione. che non dovrebbe tardare ad arrivare…