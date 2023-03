Ilary Blasi, addio solito biondo: ecco come l’hanno trasformata dal parrucchiere

Nonostante si avvicini il processo per la separazione da Totti, Ilary Blasi è raggiante accanto a Sebastian Muller. In questi giorni, poi, la conduttrice ha deciso di ravvivare il suo look, scegliendo una nuance di biondo diversa dal solito.

A guardare Instagram, sembra che in questo periodo Ilary Blasi se la stia passando alla grande. Il processo per la separazione dal marito Francesco Totti si celebrerà il 14 marzo, ma lei non sembra più di tanto preoccupata di dover incontrare in tribunale l’ex compagno, al quale non ha risparmiato dispettucci, come il celebre “affare Rolex”.

Sul profilo di Ilary, infatti, la scorsa settimana, campeggiavano le storie che la ritraevano a Francoforte, durante un romantico weekend insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. La conduttrice, che presto sarà impegnata nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, appare serena e in forma smagliante, intenta a godersi pienamente il nuovo amore.

Gli effetti si vedono anche nel look: la Blasi ha pubblicato su Instagram un video per condividere con i suoi follower una piccola trasformazione che ha donato ancora più luce al suo viso. Ilary ha dato una bella rinfrescata al colore dei capelli, scegliendo una tonalità di biondo molto più chiara del solito.

La nuova acconciatura, caratterizzata da onde morbide, è frutto della maestria dell’amica Alessia Solidani, presso il cui salone la ex Letterina si concede dei momenti di relax e delle coccole di bellezza. I bellissimi boccoli biondi rendono ancora più affascinante e sexy il sorriso della Blasi. E di sorrisi, con Bastian, Ilary ne sta dispensando tanti.

La giornata di Ilary procede di bene in meglio al termine della sosta dal parrucchiere: dopo aver provato diversi outfit allo specchio, si gode una serata nella notte romana insieme al suo Bastian Muller, immune al pensiero del processo imminente. Tra pochi giorni si aprirà sì la battaglia legale con il Pupone, ma intanto è il momento di godersi ogni attimo di felicità.

La conduttrice e l’imprenditore tedesco si divertono insieme a Roma, condividendo una cena con una tavolata di amici, scatenandosi in balli indiavolati, tra grandi sorrisi e fragorose risate. I due appaiono come una coppia molto unita e affiatata.

Intanto, per Totti le cose sembrano un tantino più complicate: Ilary non ha firmato l’accordo di separazione consensuale, per cui lui non potrà sposare tanto presto la nuova compagna Noemi Bocchi. Il processo in partenza il 14 marzo sarà dunque inevitabilmente l’inizio di una lunga e tormentata “Guerra dei Totti”.