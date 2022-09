Gf Vip, Luca in lacrime per la fidanzata c’è però chi svela il contrario: “tra una settimana ci proverà con…”

Primi drammi nella casa del Grande Fratello Vip: il protagonista questa volta è Luca Salatino

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è cominciata solo da pochissimi giorni, eppure sembra che ci siano già alcune difficoltà. Il pubblico già si prepara a vedere cosa succederà nelle prossime ore, e non vede l’ora di scoprire le personalità dei numerosi concorrenti che sono stati accuratamente selezionati.

Anche quest’anno al timone dello show troviamo il noto Alfonso Signorini, ormai figura storia del programma. Ha iniziato con le primissime edizioni, ma per i primi anni ha tenuto il ruolo di opinionista. Tre anni fa è stato promosso conduttore principale, al posto della collega Ilary Blasi, che si è dedicata invece all’Isola dei famosi, sempre su Mediaset.

L’anno scorso ci sono stati alcuni alti e bassi, ma gli ascolti, alla fine, sono stati ottimi. La vincitrice è stata Jessica Hailé Selassié, che ha partecipato al programma insieme alle sorelle Lucrezia – detta Lulù – e Melissa. Al secondo e al terzo posto si sono classificati l’attore Davide Silvestri e l’enologo Barù.

Ma cos’è successo nella casa solo poche ore fa? L’influencer Luca Salatino è al centro del gossip.

Grande Fratello Vip, la disperazione di Luca Salatino

Tra i nuovi concorrenti del reality più famoso e longevo d’Italia c’è anche Luca Salatino, diventato famoso grazie a un altro programma Mediaset molto noto: Uomini e donne. Qui il giovane aveva avuto il ruolo del corteggiatore e proprio grazie allo show di Maria De Filippi ha trovato l’amore.

All’inizio il pugile romano aveva puntato alla tronista Roberta Giusti, ma alla fine si è innamorato di un’altra concorrente, Soraia Allam Ceruti. I due formano senza dubbio una coppia molto affiatata e per questo il pubblico è rimasto un po’ perplesso all’idea che dovranno stare separati per chissà quanto tempo.

L’ex corteggiatore, infatti, sembra già sentire la nostalgia. Da un breve video pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale del Grande Fratello Vip, possiamo vedere il ragazzo che si lamenta e sfoga in giardino in compagnia di altri coinquilini. I fan, però, non hanno reagito bene a questa scena. Alcuni si sono lamentati che fosse “troppo presto” dopo solo un giorno, mentre altri non gli hanno creduto. Un utente, infatti, ha commentato “Tra una settimana ci proverà con le altre“. Finora ovviamente non è successo niente e ci auguriamo che l’influencer viva l’esperienza migliore possibile.