Shazam, Furia Degli Dei: ci sarà un tributo a Harry Potter e i fan esplodono dalla gioia

Shazam! Furia degli Dei, in uscita negli Stati Uniti il prossimo venerdì, 17 marzo 2023, ha un omaggio spudorato a Harry Potter, come ha dichiarato Lucy Liu, attrice e regista.

L’attrice 54 enne Lucy Lin ha recentemente dichiarato che nel secondo film di Shazam, in uscita tra qualche giorno, ci sarà un riferimento, non definito con chiarezza, molto esplicito ad Harry Potter e che i più attenti potranno apprezzare l’omaggio. I fan di Harry, bimbo prodigio, e gli appassionati della saga di Harry Potter sono entusiasti all’idea di scoprirlo. Shazam! Furia degli Dei è il secondo capitolo della saga dedicata al supereroe DC e vede il ritorno del cast originale insieme ad alcune new entry, come Lucy Liu, Helen Mirren e Rachel Zegler. Il film è diretto da David F. Sandberg e uscirà presto al cinema.

Molta fibrillazione per il secondo film del supereroe DC

C’è tantissima attesa per il secondo capitolo di Shazam! Furia degli Dei. I personaggi principali sono costretti a combattere contro le Figlie di Atlante, un gruppo di donne assetate di sangue e di vendetta, pronte ad uccidere tutto il gruppo di Shazam. La trama del film si concentra sulla lotta tra i supereroi guidati da Shazam e le tre sorelle, le quali hanno in loro possesso un’arma potente che potrebbe distruggere il mondo intero se utilizzata. Nonostante i nomi delle tre sorelle siano di origine greca, la storia è stata modificata rispetto alla mitologia originale. Lucy Liu, che interpreta Calipso nel film, ha spiegato in un’intervista con SlashFilm che la scelta di cambiare la storia è stata fatta per creare una trama più originale e interessante per il pubblico moderno:

Chiunque può utilizzare l’ immaginazione e questo consente di guardare in un’ottica anche diversa personaggi perfidi come le Figlie di Atlante. In realtà, nel film allo spettatore non viene data un’intera sfilza di informazioni e credo sia la scelta migliore, perché chi guarda ha una lavagna pulita davanti a sé. Penso che Henry abbia scritto i personaggi che aveva in mente con la famiglia Shazam e le dee in un combattimento testa a testa, non solo mentale ma anche fisico ed è stato molto interessante da affrontare.

L’omaggio a Harry Potter

(Attenzione: SPOILER)

Come dichiarato la stessa Lucy Liu, ci sarà un riferimento a Harry Potter nel linguaggio degli incantesimi del suo personaggio Calipso nella pellicola. Durante un’intervista con un reporter, Liu ha spiegato di aver domandato al regista David Sandberg il significato del linguaggio degli incantesimi del suo personaggio, ma, lo stesso Sandberg le ha dato carta bianca, dicendo che questo non avrebbe inciso nella trama del film. Rachel Zegler si è intromessa nel discorso e ha chiesto se stava parlando Serpentese, la lingua usata in Harry Potter per parlare con i serpenti. Liu ha confermato, con fierezza e orgoglio, dicendo di aver voluto portare un po’ di Harry Potter nel film.