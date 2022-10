Marco Bellavia, sommerso di critiche dopo il confronto al Gf: “Ecco cosa ha sbagliato”

Marco Bellavia non la manda a dire ai suoi ex colleghi di Casa al Grande Fratello Vip. È stato talmente male che è dovuto uscire dalla disperazione e nonostante abbia ragione, c’è chi ancora lo critica. Ecco che cosa avrebbe sbagliato secondo qualcuno.

Il saper chiedere scusa non è dote di molti, anche se si è in torto marcio. Sul caso Marco Bellavia tutti hanno le loro colpe. Ci sono personaggi poi che ne hanno avute più di tutti e mentre alcuni hanno chiesto scusa, altri polemizzano.

Negare l’evidenza, cercare di avere ragione anche quando si ha torto indica quanto l’età non rende veramente una persona matura. Anche perché Marco Bellavia è stato sostenuto di più dai giovani piuttosto che dai suoi colleghi a rigor di logica più saggi. Un personaggio lo critica e si lamenta, ecco secondo lei cosa ha sbagliato Bellavia durante il suo discorso di giovedì.

Chi è Wilma Goich?

Wilma Goich è una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ha 77 anni ed è una cantante italiana molto famosa. Wilma è stata sposata dal 1967 al 1981 al cantautore Edoardo Vianello con il quale ha avuto una figlia, Susanna Vianello. Purtroppo però è accaduto quello che un genitore teme da sempre, cioè sopravvivere ai propri figli. Susanna è infatti deceduta nel 2020 per via di un tumore. Mamma Goich non si è mai ripresa a questo duro colpo.

Cosa ha dichiarato Marco Bellavia che ha dato tanto fastidio?

Marco Bellavia non c’è andato leggero durante la diretta di giovedì all’interno della casa, ha usato parole particolarmente dure e graffianti. Ovviamente per tutto il male che ha ricevuto ha voluto togliersi delle soddisfazioni:

“Avrei voluto 22 persone accanto a me, pronte ad aiutarmi. Nessuno si è dato da fare per aiutarmi a risolvere. Sono uscito da solo. E quando sono tornato a casa mi sono accorto che me ne avete dette di tutti i colori. Salvo alcune persone, 2 o 3, su 22. Qualcuno è stato carino, ma il resto no e mi ha fatto male sono sincero. Adesso mi sono ripreso e sono lucido. La cosa che mi fa rabbia è che io sono fuori ed ho sognato per 22 anni di entrare. Se sono uscito la colpa è anche un po’ vostra. Le colpe le ho anche io certo. Mi sono blindato nella mia mente. Potrei dire le cattiverie che avete detto contro di me però evito…”.

Il discorso completo di Marco Bellavia ha fatto abbassare lo sguardo di tante persone giovedì sera, ma qualcuno ancora desiste dall’ammettere di aver sbagliato e semplicemente chiedere scusa. Nonostante il rimprovero di Alfonso Signorini, Wilma Goich è esplosa contro Bellavia:

“Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme’…”.