Un vippone del GF VIP pronto per L’Isola dei Famosi

Un noto ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che si candiderà per partecipare anche all’Isola dei famosi. Ecco le sue parole.

Il Grande Fratello Vip è cominciato a metà settembre ed è tuttora in corso. L’ultimo episodio andrà in onda ad aprile e questo significa che chi arriverà alla finale avrà soggiornato nella villa più famosa d’Italia per ben sei mesi. Al momento sono ancora parecchi i vip in gara ed è difficile fare pronostici sulla vittoria.

Durante questa edizione si sono verificati diversi alti e bassi, che hanno colpito molto il pubblico. I telespettatori hanno condannato certi comportamenti dei coinquilini e per alcuni giorni c’è chi pensava che Mediaset avrebbe addirittura sospeso lo show. Questo ovviamente non è accaduto, ma diversi concorrenti sono stati squalificati, come Ginevra Lamborghini – sorella della più famosa Elettra – e Giovanni Ciacci. Il caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia è senza dubbio quello che ha attirato più critiche negative.

Chiusa questa parentesi, anche un altro concorrente si è fatto molto notare dai telespettatori, in senso positivo. Si tratta di un personaggio molto importante nel mondo dello spettacolo italiano e di recente ha dichiarato che, dopo l’uscita dalla casa, desidererebbe continuare l’esperienza dei reality. In particolare, vorrebbe partecipare all’Isola dei famosi.

Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei famosi: il vippone si candida

Come riportato da SuperGuidaTv, Charlie Gnocchi ha ammesso che vorrebbe provare a partecipare anche a un altro reality, l’Isola dei famosi. Il programma è uno dei più longevi della televisione italiana – è di recente passato a Mediaset dopo tanti anni in Rai – e al momento è condotto da Ilary Blasi. Per tanto tempo, invece, la regina dello show è stata Simona Ventura.

Il conduttore radiofonico ha parlato della sua esperienza all’interno della casa e ha spiegato di averla trovata davvero importante, nonostante fosse uno dei concorrenti più anziani. “Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore“.

Infine, ha parlato di altri reality, tra cui il survival condotto dall’ex moglie di Francesco Totti. A proposito ha dichiarato che partirebbe all’istante: “La farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola“. Purtroppo il cast è già al completo, ma forse Ilary Blasi potrebbe fare un’eccezione per Charlie Gnocchi?