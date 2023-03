Maria De Filippi, come sta veramente: i collaboratori spifferano tutto

Dopo la perdita del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna alla sua vita professionale, portando con sé il dolore di un lutto che, come rivelano fonti a lei vicine, non può essere assorbito facilmente.

“Torno a lavorare, mi hanno insegnato così”. Una settimana fa, riprendendo il suo posto di padrona di casa nello studio di “Amici”, Maria De Filippi sceglieva queste parole, semplici e significative, per accompagnare il suo ritorno al lavoro dopo la perdita inaspettata del marito Maurizio Costanzo.

Dopo la morte del compagno degli ultimi 28 anni, nonché suo mentore e pigmalione nella carriera televisiva, Maria ha voluto concedersi una settimana di stop, prima di riapparire davanti alle telecamere per registrare la nuova puntata del suo talent, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 12 marzo.

Nonostante il suo ritorno alla routine del palinsesto Mediaset, c’è molta preoccupazione intorno alla conduttrice, in quanto le persone a lei più vicine hanno sottolineato come Maria si trovi ancora in uno stato d’animo piuttosto fragile e precario. La ferita della scomparsa di Maurizio è ancora troppo fresca perché tutto possa riprendere normalmente.

Il colpo per Maria De Filippi è stato davvero molto pesante. Nonostante l’età di Maurizio, infatti, la notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa. Il noto giornalista era ricoverato in clinica per un intervento programmato, ma purtroppo sono sopraggiunte delle complicazioni post-operatorie.

Maria De Filippi al lavoro dopo la morte di Costanzo: per lei non è facile tornare in tv

Maria e Maurizio resteranno sempre nell’immaginario collettivo come una coppia iconica del piccolo schermo: i due erano profondamente legati, nonostante la differenza d’età. Ora Maria deve andare avanti senza avere più suo marito al suo fianco. Per fortuna, le amiche più fidate, come Sabrina Ferilli, e il figlio adottivo Gabriele la stanno sostenendo.

Come riportato dal settimanale “DiPiù Tv”, alcuni collaboratori della conduttrice hanno fatto sapere che “È ancora molto provata”. Nonostante il momento così difficile, però, Maria non si tira indietro rispetto ai suoi impegni, anche per onorare la memoria di Maurizio, che le ha insegnato passione e abnegazione per il lavoro.

Sabato scorso, prima dell’inizio di “C’è posta per te”, Maria De Filippi ha indirizzato al pubblico un messaggio di ringraziamento: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

La programmazione dei format firmati e condotti da Maria dunque è ripresa a pieno ritmo e magari il lavoro potrà aiutare la conduttrice ad affrontare meglio il suo lutto.