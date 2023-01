5 serie tv migliori del 2022 da recuperare se ancora non le avete viste

Nel 2022 sono uscite tantissime serie tv: ma quali sono le migliori? Eccone cinque che dovete assolutamente recuperare.

Sicuramente, ci sono tantissime serie tv che nel corso degli anni hanno riscosso sempre più successo, diventando iconiche. Il 2022, a livello televisivo, è stato un anno particolarmente importante, dal momento che sono uscite le nuove stagioni di Stranger Things e The Crown, inoltre è finita definitivamente The Walking Dead, che era cominciata nel 2010. Ma non solo: nel 2022 sono iniziate numerose serie emozionanti e originali, che dovete assolutamente recuperare se non le avete viste. Noi ne abbiamo selezionate cinque.

House of the Dragon

Dopo il finale deludente di Game of Thrones, i fan sentivano il bisogno di qualcosa di nuovo da parte dell’universo fantasy e medioevale creato da George R. R. Martin. La HBO, quindi, ispirandosi al libro Fuoco e sangue, ha rilasciato House of the Dragon, un prequel ambientato circa un secolo prima e che racconta la caduta della casa Targaryen, la casa del drago. La protagonista è Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy, Milly Alcock), legittima erede al trono di spade, che dovrà lottare duramente per ottenere la corona.

Mercoledì

Prodotta da Tim Burton, Mercoledì è una serie giallo-investigativa incentrata sulla figlia di Gomez e Morticia Addams. In questo adattamento Mercoledì (Jenna Ortega) ha sedici anni e frequenta una scuola, la Nevermore Academy, dove in passato si sono diplomati anche i suoi genitori. Gli studenti qui sono tutti “reietti“, ovvero creature con poteri particolari, come lupi mannari e sirene. La serie segue le indagini della ragazzina, quando un mostro inizia a uccidere brutalmente diverse persone.

Dahmer

Come suggerisce il titolo, Dahmer racconta la vita del serial killer Jeffrey Dahmer, che ha terrorizzato gli Stati Uniti tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90. La serie mostra il percorso dell’uomo, dall’infanzia al suo ultimo omicidio, fino alla sua morte. Ha ricevuto numerose critiche, soprattutto da parte dei parenti delle vittime.

Tales of the Walking Dead

The Walking Dead è finita dopo undici stagioni, ma sono usciti numerosi spin off, mentre altri sono in lavorazione. In particolare, Tales of the Walking Dead si svolge durante le vicende della serie principale, ma ogni episodio è autoconclusivo e si focalizza su un personaggio particolare (nuovo o già noto), mostrando al pubblico un diverso punto di vista.

Willow

Sequel dell’omonimo film dark-fantasy del 1988, Willow è ambientata vent’anni dopo e riprende l’avventura dello stregone Willow Ufgood. I fan sono rimasti parecchio delusi dall’assenza di Val Kilmer (l’attore ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute), ma in generale la serie è piaciuta molto.

Quali serie avete visto quest’anno? Qual è la vostra preferita?