Perché Val Kilmer non c’è nella nuova serie Willow?

Willow è stato uno dei film fantasy più iconici degli anni ’80. Qui Val Kilmer interpretava il mercenario Madmartigan, uno dei personaggi più amati. Tuttavia, l’attore non tornerà nella serie tv sequel.

Chi è nato tra gli anni ’80 e ’90 sicuramente avrà visto almeno una volta Willow, il film del 1988 con protagonista Warwick Davis, che interpretava lo stregone Willow Ufgood. Dal 30 novembre, su Disney+ è disponibile una serie tv ispirata al film: nonostante la bella notizia, i fan hanno ricevuto anche una brutta sorpresa. Val Kilmer, interprete di Madmartigan, non ci sarà.

Il film racconta l’avventura dello stregone Willow, che ha il compito di proteggere e portare il salvo la piccola Elora Danan. La neonata, infatti, ha ricevuto una profezia ancora prima che venisse al mondo: sarà lei a sconfiggere la malvagia strega-regina Bavmonda (Jean Marsh). Durante il suo viaggio incontra numerosi personaggi, tra cui Madmartingan che, nonostante all’inizio sia spinto solo da interessi personali, alla fine lo aiuta e diventa un amico sincero e un alleato prezioso.

Nonostante non fosse il protagonista, Val Kilmer è sempre stato considerato uno dei migliori interpreti del film e il suo personaggio è rimasto nel cuore di molti. Per questo, la notizia che non parteciperà alla nuova serie tv ha sconvolto i fan.

Val Kilmer, perché non reciterà in Willow?

Willow è disponibile su Disney+ a partire dal 30 novembre e non sarà tanto un reboot, ma un sequel del film del 1982. Qui troviamo Elora cresciuta: è diventata una ragazza bellissima, coraggiosa e romantica, ma… non conosce nulla del suo passato e non sa della profezia. Si prospetta una serie molto interessante e i fan sono entusiasti.

L’unica pecca è che Val Kilmer non ci sarà. La sua assenza, purtroppo, non è dovuta ad altri impegni lavorativi più urgenti, ma a problemi di salute che lo perseguitano da alcuni anni. L’attore, infatti, soffre di cancro alla gola dal 2015 e da allora la sua presenza sul piccolo e grande schermo si è notevolmente ridotta.

Anche i produttori sono molto tristi, dal momento che avrebbero scritturato volentieri l’iconico Madmartingan degli anni ’80. Anzi, era proprio nel programma. “Volevamo davvero che Val entrasse nello show e anche Val desiderava la stessa cosa. Ricordo di essere andato da lui subito dopo che il progetto aveva iniziato a prendere forma, e gli ho detto: “Ascolta, lo stiamo facendo. E il mondo intero rivuole indietro Madmartigan.’ E lui ha risposto: ‘Non tanto quanto me.‘”. Purtroppo però, nonostante l’entusiasmo iniziale, alla fine l’attore ha dovuto rinunciare.