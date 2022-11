Tales of the Walking Dead, le immagini della serie spin-off di The Walking Dead

The Walking Dead è ormai finita, ma lo un nuovo spin off è già disponibile su Disney+: di cosa parla Tales of the Walking Dead?

Da pochi giorni è andato in onda l’ultimo episodio di The Walking Dead, dopo dodici anni e undici stagioni. Tratta dall’omonimo fumetto, la serie è stata una delle più famose dal 2010 a oggi e raccontava le vicende di un gruppo di sopravvissuti durante un’epidemia zombie, in un mondo post-apocalittico. Per undici stagioni, il pubblico ha seguito lo sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e i suoi tentativi di ricostruire una comunità serena, scontrandosi con i villain dei vari arch.

La serie ha avuto diversi alti e bassi, ma l’ultimo episodio ha comunque determinato la fine di un’epoca. I fan, tuttavia, non devono disperarsi perché l’universo di The Walking Dead non si chiude qui. Sono in lavorazione (alcuni esistono già) diversi spin off, che si concentreranno su altri personaggi, alcuni dei quali già noti nella serie.

Al momento, per esempio, stanno girando in Francia Daryl Dixon, lo spin off sull’omonimo personaggio che sarà ambientato proprio a Parigi. Su Disney+, tuttavia, è già disponibile un altro spin off, che sarà formato da sei episodi: Tales of the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead, torna Alpha

Dal 25 novembre, Tales of the Walking Dead è disponibile su Disney+. Sarà formata da sei puntate autoconclusive, che usciranno ogni lunedì. Ogni episodio si concentrerà su un personaggio in particolare, alcuni completamente nuovi e altri già conosciuti all’interno dello show. Lo scopo di questo spin off è raccontare la pandemia zombie sotto punti di vista diversi dai soliti, com’è già accaduto in passato con Fear of the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.

Ogni episodio avrà protagonisti diversi che dovranno lottare per la sopravvivenza, arrivando a compiere azioni e scelte estreme. Il cast comprende Olivia Munn, Terry Crews , Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda e Danny Ramirez. In particolare, tornerà Samantha Norton, che durante le ultime stagioni è stata l’antagonista principale con il ruolo della spietata Alpha, leader dei Sussurratori.

Gli ideatori della serie non sono intenzionati ancora a dire addio per sempre all’universo di The Walking Dead. Oltre a questo spin off e a quello con protagonista Norman Reedus, infatti, sono intenzionati a crearne uno anche sul personaggio di Maggie e una trilogia di film su quello di Rick.