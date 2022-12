The Walking Dead: Daryl Dixon, il bellissimo fan-poster

Il nuovo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon è molto atteso dai fan della serie originale di TWD, proprio per questo motivo il nuovo fan-poster li ha fatti “impazzire”.

11 stagioni per una serie televisiva sono tante. Anche se magari non proprio tutte le puntate hanno raggiunto i soliti picchi di share che guadagnava in media la serie, i fan si erano ormai affezionati ai personaggi e alla storia di The Walking Dead.

Proprio per questo motivo, quando una serie che si è guardata per così tanti anni finisce, i telespettatori si sentono per qualche tempo un po’ persi. Ti manca il tuo appuntamento quotidiano con quella storia che ti aveva tanto appassionato. Per questo per i fan è stato un colpo al cuore vedere il fan-poster dello spin-off di TWD, The Walking Dead: Daryl Dixon.

Cosa sappiamo finora della trama di questo spin-off

Una cosa è certa, anche se The Walking Dead è finito, questo nuovo spin-off rimetterà tutto in discussione. The Walking Dead: Daryl Dixon, porterà uno dei beniamini della serie, Daryl appunto, direttamente in Francia.

Nell’ultima puntata di The Walking Dead (non leggete se non l’avete ancora vista), Maggie ha affidato un’ultima missione a Dixon, cioè quella di scoprire la vastità della diffusione del “virus zombie” anche nel resto del mondo.

Rick e il suo gruppo infatti, durante la prima stagione di TWD, avevano appunto dichiarato di non sapere cosa stesse succedendo al di fuori degli Stati Uniti. Proprio per questo motivo, Daryl, abbandonerà Carol e “in groppa” alla sua moto, tenterà di scoprire se le voci che ha sentito sull’origine del virus, cioè che sia iniziato tutto da Parigi, siano fondate.

L’omaggio di Bassel Galal

Oltre allo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, saranno previsti altri sequel incentrati sugli altri personaggi. Per il momento non si sa ancora molto, quello che è certo è che il franchise di TWD non è pronto per andare in pensione.

In attesa di notizie più dettagliate di The Walking Dead: Daryl Dixon, è uscito da poco un bellissimo fan-poster, ideato dall’artista, Bassel Galal, il quale mostra in primo piano Daryl Dixon in sella alla sua moto mentre si dirige verso la Torre Eiffel.

Questo poster inquietante, ha fatto aumentare l’ansia dell’attesa nei fan di tutto il mondo, i quali non vedono l’ora di vedere questo spin-off. Per il momento sappiamo, secondo le parole dell’attore protagonista Norman Reedus: “Le persone parlano francese intorno a me, e parte della mia storia riguarda me che cerco di capire la situazione: ‘Questo va bene o è un male? Stiamo per litigare o siamo amici in questo momento?’…”.