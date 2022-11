The Walking Dead: la spiegazione del gran finale (spoiler)

La serie The Walking Dead si è conclusa qualche giorno fa, dopo ben 11 stagioni. L’ultimo episodio è andato in onda domenica sera. Ecco cosa è successo… Attenzione: spoiler alert!

La serie tv dedicata agli zombie The Walking Dead è andata in onda con l’episodio finale di stagione “Rest in Peace”, disponibile su Disney Plus. Ben 64 minuti hanno intrattenuto i fan nel finale di stagione della serie di AMC. Un racconto ciclico: dopo 11 stagioni, il personaggio di Rick Grimes (Andrew Lincoln) nelle ultime scene è alla ricerca della sua famiglia dentro un’ apocalisse di zombie. Per tutto l’episodio si assiste a una scena dedicata a due dei protagonisti storici del mondo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

L’ultimo avvincente episodio

Dopo 11 stagioni e ben 12 anni, si fa un bilancio dei conti della serie tv. Siamo lontani dal concepire TWD come una serie concentrata solo sull’invasione degli zombie. L’intreccio narrativo ora è introspettivo, tra la definizione dei personaggi e gli intrecci tra i sopravvissuti e tra le comunità create dopo l’evento apocalittico che ha sconvolto tutto. Il finale di stagione entrerà nelle storie delle serie tv più famose al mondo.

Dal titolo “Rest in Peace”, l’episodioha visto da un lato il combattimento dell’ultima resistenza dei sopravvissuti rimanenti contro il gruppo del Commonwealth. Tutti i protagonisti hanno rischiato la loro vita: chi per salvare i vivi, chi in un combattimento. Tra i vari morti, la più significativa è quella di Rosita. La stessa attrice Christian Serratos ha ritenuto giusta la morte del personaggio.

Nell’episodio Rosita rivela a Eugene il suo destino dopo che uno zombie l’aveva morsa. A morire nell’episodio anche i personaggi di Luke e Jules mentre combattevano contro gli zombie arrivati al Commonwealth. In particolare Luke muore in ospedale dopo aver dato a Yumiko, Magna, Connie e Kelly la sua armonica. Il personaggio di Judith riceve una trasfusione di sangue da Daryl. La ragazzina quando si risveglia in preda al delirio, spiega a Daryl di non poter morire perchè Michonne è in cerca di Rick e che sono destinati a ritrovarsi. Aprendo così all’ultima scena dell’episodio che finisce con Rick e Michonne che scrivono entrambi una lettera a Judith.

La zona di Alexandria

La zona sicura di Alxandria è stata ricostruita, grazie ad Aaron e Gabriel. Il personaggio di Negan si è trasferito altrove. Maggie e suo figlio, Hershel Rhe sono tornati a Hilltop, per poter costruire una nuova vita insieme.

The Walking Dead termina grazie ai dialoghi dei personaggi e con una panoramica narrativa. Una storia che parla della vita attraverso la morte. La battuta finale l’ha recitata con enfasi il personaggio di Judith: Siamo quelli che sopravvivono“.