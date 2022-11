Mercoledì, guida ai personaggi della nuova serie di Tim Burton

Dal 23 novembre è online su Netflix la nuova serie Mercoledì: chi sono i personaggi? Ecco la guida completa.

Il 23 novembre è uscita su Netflix la nuova serie Mercoledì, che vede protagonista Mercoledì Addams, la ragazzina cupa, sarcastica e sadica della famiglia Addams. La serie è stata girata da Tim Burton, che in occasione del Lucca Comics ha dichiarato di essersi sentito sempre molto vicino a questo iconico personaggio.

Lo show sarà decisamente diverso dagli altri adattamenti della Famiglia Addams e rivolto a un pubblico più adolescenziale. Innanzitutto, come si può intuire dal titolo, Mercoledì sarà la protagonista assoluta. Inoltre, cambia il genere: la serie è un giallo investigativo e Mercoledì dovrà indagare su una scia di omicidi che terrorizza la città e un mistero che perseguita la sua famiglia da venticinque anni.

In questo nuovo adattamento, inoltre, la protagonista non è più una bambina, bensì un’adolescente: assisteremo, quindi, anche alla sua vita adolescenziale e come si approccerà ai suoi coetanei, che frequenta a scuola, la Nevermore Academy. La protagonista sarà interpretata da Jenny Ortega, ma chi sono gli altri personaggi? Ecco una guida per ambientarsi subito nella serie tv.

Enid Sinclair

In questa serie, Mercoledì frequenta la Nevermore Academy e divide la stanza con Enid Sinclair (Emma Myers) una licantropa non accettata dalla sua famiglia. Le due sviluppano subito un legame e con il tempo diventano grandi amiche.

Xavier Thorpe

Xavier Thorpe (Percy Hynes) è un misterioso studente della Nevermore Academy in grado di rendere reale tutto ciò che disegna. Il ragazzino nasconde un passato familiare molto doloroso.

Tyler e Donovan Galpin

Tyler Galpin (Hunter Doohan) lavora come cameriere nel bar Weathervane Cafe, che Mercoledì frequenta spesso. Il padre è Donovan Gulpin (Jamie McShane), sceriffo della città.

Larissa Weems

Larissa Weems (Gwendoline Christie) è la preside della Nevermore Academy, che ha sempre odiato la famiglia Addams. Quando era una studentessa, era la compagna di stanza di Morticia Addams.

Marilyn Thornhill

Marilyn Thornill è la responsabile del dormitorio femminile della Nevermore Academy. Viene interpretata da Christina Ricci, che ha vestito i panni di Mercoledì Addams nella fortunatissima serie di film degli anni ’90.

La famiglia Addams

Ovviamente, seguono gli altri membri della famiglia Addams: Morticia (Catherine Zeta Jones), Gomez (Luis Guzmàn), Pugsley (Isaac Ordonez), lo zio Fester (Fred Armisen), il maggiordomo Lurch (George Burcea) e Mano (Victor Dorobantu).