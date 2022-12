House of the Dragon 2: Steve Toussaint parla del desiderio di vendetta

A poco più di un mese dalla messa in onda in Italia dell’ultima puntata della prima stagione di House of the Dragon, ecco spuntare un aggiornamento sulla prossima stagione, da parte dello stesso Steve Toussaint.

La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa da poco tempo in Italia e i fan di tutto il mondo stanno cercando già le prossime indiscrezioni sulla seconda stagione.

Un aggiornamento interessante su House of the Dragon 2 è stato rilasciato da un membro del cast, Steve Toussaint, il quale interpreta Corlys Velaryon.

Il cambio della guardia per House of the Dragon

Per chi non lo sapesse, House of the Dragon è la serie tv prequel basata sul capolavoro di George R. R. Martin, Il Trono di Spade, ambientata a ben 190 anni prima di quest’ultima. Per tutta la prima stagione si sono occupati della sceneggiatura di House of the Dragon (così anche per alcuni episodi de Il Trono di Spade) Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Dalla seconda stagione Miguel non collaborerà più con Ryan, ma al suo posto entrerà Alan Taylor.

Ryan Condal ha già annunciato che la seconda stagione sarà differente dalla prima, non ci saranno più quei salti temporali così lunghi che hanno tanto confuso gli spettatori l’anno scorso. Ha assicurato che il cast rimarrà sempre lo stesso fino alla fine della serie tv e che se la prima stagione di House of the Dragon era una sorta di assestamento, dopo l’alto indice di gradimento del pubblico, la seconda si baserà esclusivamente sul romanzo.

Che cosa potremo aspettarci dalla seconda stagione?

La seconda stagione di House of the Dragon è ancora in lavorazione, quindi si sanno ben poche notizie. Ci possiamo immaginare, in base alla fine della prima stagione, che ci saranno molti più drammi, vendette e combattimenti spietati. A tal proposito interviene uno dei membri del cast, Steve Toussaint che interpreta Corlys Velaryon.

In una recente intervista rilasciata a Extra, l’attore ha concesso qualche aggiornamento su House of the Dragon 2, dove descrive il sentimento del suo personaggio verso Rhaenyra e sul dove si troverà Corlys il prossimo anno: “Penso che più o meno, come indicato alla fine di quest’ultima stagione, sia il fatto che lui ha deciso qualsiasi cosa io possa pensare di Rhaenyra personalmente, che lei è la legittima erede al trono. L’accaparramento di terra che le Hightowers hanno fatto è insidioso, e devono essere costretti a pagare per questo. Più… Il fatto è che mio nipote è stato ucciso. Anche se sappiamo che non è mio nipote, ma è mio nipote. Quindi, penso che sia un po’ dove si trova, e che deve essere pagato”.

Purtroppo quindi i fan non dovranno fare altro che aspettare notizie più certe sulla messa in onda di House of the Dragon 2 che sicuramente non avverrà prima del 2024.