Caleidoscopio, la serie dove lo spettatore decide l’ordine degli episodi

Su Netflix è da poco uscita Caleidoscopio, una serie tv dove è lo spettatore a decidere l’ordine delle puntate. Un esperimento che ha lasciato il pubblico entusiasta.

Il nuovo anno è cominciato e Netflix sa bene come iniziare nel giusto modo: a gennaio sono previste numerosi nuovi show, tra film e serie tv. In particolare, la serie Caleidoscopio ha già attirato enormemente l’attenzione su di sé, nonostante sia uscita solo il 1° gennaio. Ciò che ha colpito di più gli spettatori è il modo interattivo e alternativo in cui può essere guardata.

Caleidoscopio promette di regalare al pubblico un’esperienza mai vissuta prima e che cambia ogni volta. E’ il pubblico, infatti, a scegliere come guardarla, partendo proprio dall’ordine degli episodi: in questo modo, il filone narrativo ottiene sempre qualcosa di diverso, regalando delle emozioni diverse a chi la sta seguendo.

La serie è composta da otto puntate, ma non si è obbligati a iniziare dalla prima, bensì anche dall’ultima o da uno degli episodi centrali. Anche se si tratta di un’opera completa e complessa, infatti, rimane coerente in qualsiasi ordine venga guardata. Ma com’è possibile una cosa del genere?

Caleidoscopio, il capolavoro di Eric Garcia

Il regista Eric Garcia per la trama di Caleidoscopio si è ispirato a un fatto realmente accaduto: i settanta miliardi di dollari in obbligazioni misteriosamente spariti (e forse ritrovati?) da Manhattan durante il passaggio dell’uragano Sandy, il 29 ottobre 2012.

Il regista ha ricostruito questo episodio giocando sull’arte della scrittura e della narrazione. Per questo, come la definisce la stessa Netflix, Caleidoscopio è un approccio non lineare alla narrazione, in grado di costruire intrighi e suscitare suspense, regalando agli spettatori esperienze di visione diverse.

La trama si sviluppa nell’arco di venticinque anni e ogni episodio ha il nome di un colore, rifacendosi alle linee della metropolitana di New York. I protagonisti sono dei ladri esperti che intendono scassinare il caveau più protetto e fortificato della città, operazione non di certo semplice.

I due personaggi principali sono Giancarlo Esposito (Leo Pep) e Rufus Sewell (Roger Sales), che interpretano rispettivamente il leader della banda di ladri e un ex criminale che gestisce il firewall attorno al fortino nascosto sotto il suolo di Manhattan. Completano il cast Paz Vega, Rosaline Elaby, Jai Courtney, Peter Mark Kendall e Tati Gabrielle. Che cosa ne dite, vi ispira questa serie? La guarderete?