Death Stranding diventa un film con Mads Mikkelsen e Norman Reedus?

Da videogioco, Death Stranding diventerà presto un film, ma chi farà parte del cast? Ecco tutto quello che sappiamo.

Tra i videogiochi che il pubblico ha apprezzato di più negli ultimi anni c’è sicuramente Death Stranding, di cui è stato da poco annunciato un sequel. Le novità, tuttavia, non si fermano qua. Il creatore Hideo Kojima ha dichiarato che collaborerà con gli Hammerstone Studios per realizzare anche un film. Il cast è ancora ignoto, ma si può ipotizzare che ci saranno Mads Mikkelsen e Norman Reedus, che interpretano dei personaggi nel gioco.

Mads Mikkelsen vanta una carriera lunghissima nel mondo del cinema e della televisione. L’anno scorso lo abbiamo visto al fianco di Jude Law in Animali fantastici – I segreti di Silente (ha sostituito Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindewald). Nel 2023 lo rivedremo nell’ultimo film di Indiana Jones, insieme ad Harrison Ford.

Norman Reedus, invece, ha da poco concluso The Walking Dead, serie a cui ha dedicato ben 12 anni della sua vita. Ha già annunciato, però, che sarà il protagonista del suo prossimo spin-off, Daryl Dixon. A differenza dell’originale, questa serie sarà ambientata in Europa, più precisamente in Francia.

Ma cosa si sa di Death Stranding?

Death Stranding, arriva il film ispirato al videogioco

Dopo l’annuncio che The Last of Us diventerà una serie tv, anche Hideo Kojima ne ha approfittato per dichiarare che anche il suo videogioco Death Stranding sarà trasposto, ma in un film. Il videogame è arrivato sul mercato per la prima volta nel 2019 e ha continuato ad aggiornarsi nel 2020 e nel 2021. Il creatore è uno dei più stimati in questo ambiente: ha lavorato per anni per Konami, realizzando la saga di Metal Gear Solid.

Dal 2015 si è messo in proprio fondando la Kojima Productions, con cui ha rilasciato Death Stranding, conquistando immediatamente il pubblico. Il gioco si è fatto notare non solo per la trama o la qualità, ma anche per il cast che comprende attori eccezionali che hanno doppiato i propri personaggi. Mads Mikkelsens e Norman Reedus hanno prestato voce e volto, insieme anche a Lea Seydoux e Guillermo del Toro. Nel sequel appena annunciato ci saranno anche Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

Per ora non si sa ancora se gli stessi attori lavoreranno anche al film che è stato da poco annunciato da Kojima stesso. Nel comunicato stampa, infatti, si dice che il film non seguirà troppo fedelmente il gioco, ma si prenderà diverse libertà. Forse queste libertà potrebbero riguardare anche il cast?