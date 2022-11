Animali Fantastici: nessun quarto film per la saga

Brutte notizie per il prequel della fortunata saga di Harry Potter, stiamo parlando di Animali Fantastici scritta sempre da J. K. Rowling. A quanto pare ci sarebbero dei grossi punti di domanda sull’uscita o meno del quarto film.

La saga di Harry Potter ottenne un successo mondiale, che ad oggi continua ad avere il medesimo indice di gradimento per le nuove generazioni. Per chi non lo sapesse, la storia del maghetto più amato di sempre, scritto da J. K. Rowling ha uno spin-off prequel, Animali Fantastici.

La serie cinematografica fantasy Animali Fantastici è ispirata dal manuale di approfondimento, Gli animali fantastici: dove trovarli, scritto sempre dalla Rowling. Se i primi due film tutto sommato hanno ottenuto un buon successo, il terzo invece, forse per via anche del Covid, ha ricevuto un indice di gradimento tiepido sia dalla critica che dai fan. Per questo motivo il futuro del quarto e del quinto capitolo che avrebbero concluso la saga sono in forse.

Si sperava nel successo di Harry Potter

L’errore probabilmente commesso sia dai produttori che dai fan è stato quello di avere troppe aspettative su questa saga. Tutti hanno pensato (sperato) che potesse raggiungere un successo mondiale come la saga di Harry Potter. Ma così alla fine non è mai stato. Per questo non stupisce se i produttori stanno pensando di lasciare la storia a metà senza dargli la fine che si merita. È inutile investire in qualcosa che non attira, anche se molti fan non la pensano così.

Per chi non lo sapesse, la saga di Animali Fantastici, è ambientata in un universo condiviso ma diverso da quello in cui era ambientato Harry Potter. Siamo indietro di circa 60 anni la nascita del maghetto occhialuto. In questa realtà, il magizoologo Newt Scamander va in giro per il mondo alla ricerca di tutte le creature magiche che riesce a scovare per studiarne i poteri. Durante le sue tappe, vivrà molte avventure e insieme all’amico Albus Silente, cercheranno di sconfiggere il potente mago oscuro Gellert Grindelwald.

Mancano i soldi per dirla in maniera cruda

Il motivo per cui il quarto e il quinto capitolo della saga di Animali Fantastici scritto da J. K. Rowling, prequel di Harry Potter, potrebbero non vedere mai la luce del sole, non è legato solo a problemi di critica. In primis mancherebbero i fondi.

La Pandemia ha messo un po’ tutti in ginocchio, quindi prima di buttarsi a capofitto in un progetto, che potrebbe non raggiungere il successo sperato, i produttori ci stanno riflettendo più che bene. Oltre a queste sfaccettature, ricordiamo anche che lo scandalo di Johnny Depp e le parole transfobiche della Rowling sicuramente non hanno aiutato.

Per sapere se la saga continuerà o meno quindi, bisognerà attendere un’eventuale smentita o conferma in merito, in quanto per ora queste sono solo voci di corridoio.