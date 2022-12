Cavill e Gadot fuori da The Flash, cancellati i loro cameo girati mesi fa

Brutte notizie per gli amanti del mondo DC, i cameo che avrebbero visto di nuovo Henry Cavill come Superman e Gal Gadot come Wonder Woman nel film The Flash, sono stati cancellati.

Non sempre il “cambio della guardia” viene visto in maniera positiva dai fedeli seguaci del franchise. I più nostalgici faranno fatica a digerire le nuove modifiche e sicuramente ci vorrà un po’ prima che tutti si abitueranno a questi massicci cambi di stile.

Questo gran subbuglio si sta vivendo attualmente per il passaggio dall’ex DC Extended Universe all’attuale DC Universe, gestita dai nuovi leader James Gunn e Peter Safran. Tra le varie decisioni che non stanno entusiasmando molto i fan, c’è soprattutto quella di aver cancellato il cameo di Superman (Henry Cavill) e Wonder Woman (Gal Gadot) dal film The Flash con Ezra Miller.

Molti attori principali tagliati fuori dai loro ruoli

Ormai è ufficiale, la notizia che Henry Cavill non vestirà mai più i panni di Superman del suo Uomo di Ghiaccio, è confermata. Così come Gal Gadot dovrà appendere la sua armatura da amazzone di Wonder Woman al chiodo, in quanto il trequel della saga è stato cancellato definitivamente.

Anche Jason Momoa pare stia prendendo la decisione (lui pare volontariamente) di lasciare per sempre il suo ruolo da Aquaman.

Pare che la DC Universe sia più indirizzata a cercare nuovi interpreti dei suoi personaggi in una fascia molto più giovane, come confidato da un triste e deluso Cavill. In un recente comunicato ha così salutato i suoi fan:

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia…dopotutto, non tornerò come Superman…Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo buona fortuna e la più felice delle fortune…Per coloro che sono stati al mio fianco nel corso degli anni… Possiamo piangere un po’ ma poi dobbiamo ricordare… Superman è ancora in giro. Tutto ciò che rappresenta esiste ancora, e gli esempi che ci dà sono ancora lì! Il mio turno di indossare il mantello è passato…”.

L’ennesima stilettata al cuore dei fan

Pare che la DC Universe voglia veramente cancellare ogni cosa fatta dai produttori precedenti, infatti, dopo un tira e molla durato settimane, è certa la notizia che il cameo che avrebbe riportato sugli schermi Henry Cavill e Gal Gadot, in The Flash con Ezra Miller, sia stato ufficialmente cancellato.

I personaggi di Superman e Wonder Woman torneranno, ma non saranno più interpretati dai nostri attori preferiti.

Chissà se il detto: “Chi lascia la strada vecchia per quella nuova…sa quel che lascia ma non sa quel che trova”, è conosciuto anche nella DC Universe?