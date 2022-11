The Last of Us: 10 cose da sapere sulla serie tv ispirata al famoso videogioco

Il noto videogioco The Last of Us diventerà presto una serie tv della HBO: ecco dieci cose da sapere.

Di recente la HBO ha annunciato che farà un adattamento del videogame The Last of Us, trasformandolo in una serie tv. Alla sua uscita mancano ancora diversi mesi, ma ecco dieci anticipazioni.

Innanzitutto, il gioco è ambientato negli Stati Uniti, in un mondo post-apocalittico. La serie mostrerà luoghi come Pittsburg e Boston, ormai ridotti in decadenza, ma le riprese avverranno in Canada, più precisamente ad Alberta, dove si trova un grande deserto.

Chi saranno i protagonisti? Abbiamo già i nomi di chi interpreterà Joel Miller ed Ellie Williams: nel videogioco i due sono doppiati da Troy Baker e Ashley Johnson, ma per la serie sono stati scelti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

La trama della serie seguirà la stessa del gioco. Assisteremo quindi al viaggio di Joel ed Ellie attraverso l’America: la prima stagione si focalizzerà sulla nascita del loro legame, mentre la seconda sarà molto più dark e toccante.

The Last of Us: cosa c’è da sapere

La trama di The Last of Us si sviluppa in un mondo caduto nel caos dopo la diffusione di uno strano fungo parassita che rende le persone dei mostri disgustosi e assetati di sangue. Questo parassita è ispirato a uno realmente esistente, il Cordyceps fungus, che attacca il cervello.

La serie sarà la prima dell’HBO a trarre ispirazione da un videogioco: la casa di produzione può vantare diversi capolavori di grande qualità, spesso ispirati a libri. Un esempio sono Game of Thrones e il suo spin-off House of the Dragon, che ha da poco concluso la prima stagione e che tornerà nel 2024.

Cosa sappiamo invece della colonna sonora? La musica è stata affidata al compositore Gustavo Santaoalla, che ha lavorato non solo già al videogioco, ma anche a numerosi film, come Brokeback Mountain e Making a Murderer.

Gli sceneggiatori saranno Craig Mazin e Neil Druckmann, che hanno promesso che non modificheranno gli elementi più importanti del gioco durante il passaggio all’adattamento. La sessualità di Ellie, per esempio, resterà fedele all’originale.

A settembre la HBO ha rilasciato il primo trailer, che ha ottenuto un buon successo da parte del pubblico. Quanto durerà la serie? Sembra che la prima stagione avrà nove episodi, che dureranno dai 50 minuti a un’ora. Sarà disponibile su HBO Max dopo il 15 gennaio 2023.