Johnny Depp e Amber Heard: non è ancora finita

Alcuni mesi fa il processo tra gli attori Johnny Depp e Amber Heard ha tenuto migliaia di persone incollate allo schermo, diventando un vero e proprio caso mediatico. La sentenza sembrava chiusa a favore di lui, ma a quanto pare non è finita qua.

Fino a pochi mesi fa i nomi di Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard erano sulle pagine di tutti i giornali di cronaca rosa. Dopo diverse battaglie legali durate svariati anni, i due sono finiti in tribunale in quello che sembrava il processo definitivo. Il processo, durato settimane, si era concluso con la vittoria dell’attore: lei avrebbe dovuto risarcirlo con 10,4 milioni di dollari a causa dei numerosi danni economici e morali.

Questi ultimi anni, infatti, sono stati molto duri per il divo di Hollywood. Nonostante sia stato riconosciuto come innocente, in seguito alle accuse dell’attrice ha perso numerosi ingaggi televisivi e cinematografici e la sua popolarità ne è uscita devastata. Basti ricordare che è stato cancellato dal cast della saga di Animali fantastici per l’ultimo capitolo uscito. Per I segreti di Silente, infatti, lo ha sostituito Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindewald.

Amber Heard ha accusato l’ex marito di violenza domestica, raccontando numerosi e gravi episodi, che però alla fine sono stati giudicati falsi. La questione Depp-Heard, quindi, sembrava chiusa, ma gli avvocati dell’attrice non la pensano allo stesso modo.

Johnny Depp e Amber Heard: un nuovo processo?

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard diversi mesi fa si era concluso con la vittoria di lui e la sentenza di diffamazione per lei. L’attrice dovrebbe ripagare l’ex compagno di oltre dieci milioni di dollari, ma ha dichiarato più volte che le sarebbe impossibile: non possiede un patrimonio tanto alto. Lui, d’altro canto, sembrava non contare molto su questo risarcimento economico. La cosa più importante sembrava aver vinto la causa e aver dimostrato la propria innocenza.

La storia sembrava definitivamente conclusa, ma solo poche ore fa l’attrice di Aquaman ha fatto marcia indietro: intende iniziare un nuovo processo e capovolgere di nuovo il verdetto. Secondo lei, infatti, questo ultimo processo non era valido. Con quale cavillo legale sosterrebbe questa tesi?

I suoi avvocati dichiarano che il processo si sia tenuto nello stato sbagliato. Non si sarebbe dovuto svolgere in Virginia, bensì in California, dove entrambi gli attori sono residenti. Inoltre, contestano la decisione del giudice di aver escluso alcune prove, tra cui gli appunti degli psicologici dell’attrice sui presunti abusi. Cosa succederà?