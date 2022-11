Daryl Dixon: scelto il cast della serie spin-off di The Walking Dead

Presto uscirà Daryl Dixton, lo spin-off della celebre serie The Walking Dead. Chi saranno gli attori protagonisti? Il cast è quasi pronto.

Sicuramente, The Walking Dead è una delle serie più famose di sempre. Uscita per la prima volta nel 2010, con il tempo è arrivata a collezionare undici stagioni e a riscuotere un grande successo. Si concluderà ufficialmente a fine novembre del 2022, ma i fan non hanno niente da temere, dal momento che è già stato annunciato uno spin-off incentrato sul personaggio di Daryl Dixton, interpretato da Norman Reedus.

Nel corso degli anni la serie ha affrontato vari sviluppi e la trama si è evoluta tantissimo, introducendo numerosi cambiamenti. Dato che è ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus misterioso causa la trasformazione delle persone in zombie dopo la morte, numerosi personaggi nel corso delle stagioni sono morti.

Alcune delle morti più toccanti sono quelle di Lory, Hershel, Glenn, Carl e la piccola Sophia. Anche gli antagonisti sono cambiati, dal Governatore nelle prime stagioni, fino a Negan e Alpha e i sussurratori. Il nuovo spin-off invece girerà intorno a Daryl, uno dei protagonisti più amati dai fan. Chi reciterà insieme a lui?

Daryl Dixon, ecco il cast per lo spin-off di The Walking Dead

Il nuovo spin-off di The Walking Dead si chiamerà proprio Daryl Dixon, in onore del suo protagonista. Si sa che la serie sarà ambientata in Francia, più precisamente a Parigi, dove si troverà il personaggio per motivi ancora sconosciuti. Per questo, molti degli attori scelti sono europei.

Il cast non è ancora completo, ma alcuni nomi sono già confermati. Ci saranno la francese Clémence Poésy, famosa per aver interpretato Fleur Delacour nella saga di Harry Potter, e il britannico Adam Nagaitis, che il pubblico ha già conosciuto per il suo ruolo del pompiere Vasily Ignatenko in Chernobyl.

I due interpreteranno Isabelle, una religiosa che aiuterà Daryl nel suo viaggio in Francia, e Quinn, un uomo che dopo l’apocalisse è diventato molto ricco e importante nella nuova Parigi come agente del mercato nero e proprietario del nightclub sexy Demimonde. Avrebbe dovuto partecipare al progetto anche Melissa McBride, ovvero Carol, ma l’attrice ha cambiato idea, prendendosi una pausa.

Le riprese sono attualmente in corso a Parigi e ancora non si sa quando uscirà la serie, ma gli sceneggiatori hanno detto che sono in programmazione altri due spin-off, uno su Maggie e Negan, e uno su Rick e Michonne.