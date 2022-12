Tre di troppo: cosa sapere sul film di Natale con Virginia Raffaele e Fabio de Luigi

Nuova commedia di Natale con Virginia Raffaele e Fabio de Luigi distribuita da Warner Bros nelle sale. Data di uscita al cinema e trailer.

La paura di essere genitori è un tema trito e ritrito all’interno del cinema. Molti sono i drammi familiari che vengono portati sul grande schermo. Tre di troppo invece ne parla come una travolgente commedia diretta da e interpretata da Fabio de Luigi. Nel cast, come co-protagonista anche Virginia Raffaele.

Molti pensano alla famiglia come una montagna di responsabilità infinita, un peso, la fine di tutte le libertà soprattutto se poi si diventa genitori e si ha la responsabilità di un altro essere umano. Molti film hanno affrontato l’argomento con i toni della commedia e il film si propone di continuare questa tendenza raccontando però una storia leggera e divertente: l’abbandonare la propria zona di comfort per impegnarsi in un matrimonio e a crescere dei figli.

Il film andrà in onda nelle sale il 1 gennaio 2023 e verrà distribuito da Warner Bros. Un ottimo modo per iniziare l’anno in allegria e spensieratezza.

La trama di Tre di Troppo

Marco, interpretato da Fabio De Luigi, e Giulia, interpretata da Virginia Raffaele, sono una coppia innamorata che vive in perfetta armonia da anni. Sono in forma, vanno spesso in palestra, si curano del loro aspetto fisico e della loro persona: delle persone alla moda e al passo con i tempi.

L’avere dei figli quindi non era per niente considerato perché la loro libertà è molto più importante e con la genitorialità avrebbe potuto svanire nel nulla e spezzare il loro equilibrio pazientemente costruito. I due infatti hanno una visione biduale del mondo: l’inferno dei genitori che vivono per servire i figli, stressati, trascurati e distrutti. Dall’altro lato invece c’è il paradiso in cui ci sono le persone libere dalle responsabilità, goderecce della vita, senza nemmeno una nube di preoccupazione.

Tuttavia tra i loro amici ci sono alcune coppie con figlie e da un momento all’altro un imprevisto porterà sia Marco che Giulia a vivere da un momento all’altro con tre bambini in casa. I tre bambini hanno rispettivamente 10, 9 e 6 anni che iniziano a chiamarli “mamma e papà”. Nessuno di loro due ha memoria di come sia potuta accadere una cosa del genere. Come è successo tutto questo? Come faranno a sopravvivere e superare la loro fobia più grande?

Per rispondere a queste domande, bisognerà andare al cinema il primo dell’anno.