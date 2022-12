Indiana Jones 5: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo della saga

Il nuovo film della saga Indiana Jones non solo è stato confermato, ma la Disney ha ufficializzato anche il titolo e rilasciato il trailer.

Harrison Ford tornerà nel quinto capitolo della serie di Indiana Jones. Solo poche ora fa non si sapeva niente su questa nuovissima pellicola, ma finalmente i Walt Disney Studios hanno rilasciato diverse dichiarazioni, dove hanno rivelato anche il titolo. Non solo: hanno rilasciato anche il trailer, che sembra perfettamente in linea con tutti gli altri film della saga.

Ovviamente, il protagonista anche questa volta sarà interpretato dall’intramontabile Harrison Ford, che veste i panni dell’archeologo dai mille talenti dal 1981, dai tempi de I predatori dell’arca perduta. La saga ha avuto un successo incredibile sin dal primo capitolo e ancora oggi continua ad appassionare i fan. Il personaggio di Indiana Jones nasce dalla penna di George Lucas, che ha creato anche l’universo di Star Wars, altra storica saga del mondo del cinema.

Che cosa sappiamo di questo quinto film? La pellicola uscirà al cinema il 30 giugno 2023, ovvero ben quindici anni dopo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Questo dovrebbe essere il capitolo conclusivo della saga e quindi l’ultima volta che Harrison Ford interpreterà il suo indimenticabile protagonista.

Indiana Jones 5, Harrison Ford chiude la saga

Nel 2023 Harrison Ford andrà al cinema per l’ultima volta nei panni di Indiana Jones. Si tratterà di un finale malinconico, che chiuderà il cerchio di una saga iniziata oltre quarant’anni fa. Il quinto e ultimo capitolo si chiamerà Indiana Jones e la ruota del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny in originale) e sarà diretto da James Mangold, che è stato candidato agli Oscar nel 2017 per Logan. Un regista, quindi, che è abituato a chiudere le storiche saghe cinematografiche. Tra i produttori ci sarà anche Steven Spielberg, regista originario del primissimo film del 1981.

Dalle prime scene del trailer, si può stare certi che anche questo ultimo titolo sarà all’altezza dei precedenti. Conterrà il giusto numero di scene d’azione e adrenaliniche, ma anche toccanti e commoventi. Sarà ambientato nel 1969, ovvero nel periodo della ricerca spaziale e dello sbarco sulla Luna da parte degli astronauti statunitensi.

La prima parte, invece, sarà ambientata ancora prima, nel 1944. Per mantenere uno sviluppo logico, quindi, Harrison Ford è stato ringiovanito tramite la tecnologia CGI. La computer grafica, infatti, ha cercato di restituire all’attore un aspetto simile a quello che aveva nel primo film, ambientato pochi anni dopo la Seconda guerra mondiale.