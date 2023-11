The Penguin, la serie con Colin Farrell ricomincerà presto

Ora che lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood è terminato ufficialmente, anche The Penguin ricomincerà: ecco quando potremo rivedere Colin Farrell.

Finalmente lo sciopero SAG-AFTRA che ha coinvolto l’intera industria di Hollywood è terminato con la vittoria degli attori e degli sceneggiatori e per questo molti degli show che erano stati messi in pausa riprenderanno presto. Un esempio che ha reso felicissimi i fan è il terzo capitolo di Venom, che ha ricominciato le riprese solo pochi giorni fa, come annunciato pubblicamente dallo stesso Tom Hardy insieme alla regista.

Ovviamente, Venom 3 non è l’unico prodotto che è stato recuperato. Di recente, è stato dichiarato che anche The Penguin presto ricomincerà. Si tratta della serie spin off del film The Batman (ovvero quello del 2022, con Robert Pattinson nei panni del tenebroso supereroe) e che si concentra, come si intuisce facilmente dal titolo, sul personaggio di Pinguino, uno degli antagonisti più famosi dell’universo DC.

Protagonista di questa serie è Colin Farrell, che si è messo alla prova con un ruolo completamente diverso dai precedenti. Finalmente, l’interruzione della seria è finita e abbiamo già la data per il suo proseguimento.

The Penguin, quando ricomincia la serie con Colin Farrell?

The Penguin è una serie spin off di The Batman, prodotta da una collaborazione tra Max e DC. Le riprese erano iniziate lo scorso marzo, ma poi erano state interrotte con l’arrivo dello sciopero SAG-AFTRA, quando attori e sceneggiatori sono scesi in piazza per protestare contro lo smoderato uso dell’intelligenza artificiale nel mondo del cinema e della tv.

Come annunciato da Variety, ora che lo sciopero è finito, anche la serie ricomincerà a essere girata: le riprese inizieranno di nuovo la settimana successiva al Ringraziamento, popolarissima festa americana che negli Stati Uniti cade il 23 novembre. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, quindi, tutti gli addetti ai lavori ritorneranno sul set.

La serie esplora il personaggio dell’antagonista Oswald Cobblepot, detto “Pinguino“, con la personale interpretazione di Colin Farrell. In passato lo stesso villain era stato interpretato anche dai colleghi Burgess Meredith, Danny DeVito e Robin Lord Taylor. Il cast comprende anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Carmen Ejogo, François Chau, Theo Rossi e David H. Holmes, mentre la serie sarà composta da otto episodi. Il produttore esecutivo è Matt Reeves, regista di The Batman.