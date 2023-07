Britney Spears, Colin Farrell e Justin Timberlake ostacolano la pubblicazione del suo libro

La cantante Britney Spears sarebbe in procinto di pubblicare la sua autobiografia, The Woman in Me. Molti vip, però, si sarebbero lamentati del contenuto, tra cui Colin Farrell e Justin Timberlake.

Ora che Britney Spears è finalmente tornata nel mondo della musica ha diversi progetti in programma, tra cui la pubblicazione di un libro autobiografico, che si intitolerà The Woman in Me. Qui la cantante racconterà della sua vita, del suo lavoro, della sua ascesa a regina delle pop star, ma anche delle tante cadute che ha affrontato nel privato.

L’arrivo in libreria dell’opera, tuttavia, starebbe subendo dei ritardi e, in generale, numerose difficoltà. Come rivelato da Page Six, infatti, diversi vip una volta vicini alla cantante avrebbero chiesto di poter leggerla in anticipo, così da poter approvare o meno certi contenuti. Il giornale stesso ha spiegato che l’editore Simon & Schuster avrebbe ricevuto numerosi reclami, nonché “lettere legali con parole forti“. L’artista, infatti, aveva preannunciato che sarebbe stata tremendamente sincera e questo potrebbe non essere piaciuto a certi divi di Hollywood.

Tra questi, si sarebbero lamentati anche Colin Farrell e Justin Timberlake. Quest’ultimo è stato molto importante nella vita di Britney, con la quale è stato fidanzato da giovane, dal 1998 al 2002.

Britney Spears, i reclami di Colin Farrell e Justin Timberlake contro The Woman in Me

Come riportato da The Sun, una fonte ha dichiarato che i legali di Colin Farrell e Justin Timberlake si sarebbero mossi per leggere in anticipo The Woman in Me, l’autobiografia di Britney Spears. Questo ne avrebbe ritardato l’uscita, dal momento che i due artisti avrebbero chiesto di modificare o addirittura direttamente cancellare alcune parti.

“Gli avvocati di Colin Farrell e Justin Timberlake hanno affermato che avrebbero intentato causa contro la Spears se alcuni passaggi del libro non fossero stati rimossi prima della pubblicazione. Gli avvocati hanno chiesto di vedere il suo libro in anticipo ed erano irremovibili sul fatto che alcune delle rivelazioni fossero rimosse“. Alla fine, si è arrivati a un accordo, ma la richiesta di queste modifiche ha fatto slittare la pubblicazione del libro di quattro mesi.

I fan sono rimasti sorpresi non tanto dal reclamo dell’ex leader dei NSYNC, ma di quello dell’attore irlandese. Sembra, infatti, che nel libro la cantante avesse avuto inizialmente intenzione di raccontare tutto del flirt che avevano avuto oltre vent’anni fa, spifferando evidentemente degli elementi scomodi per lui. The Woman in Me uscirà comunque in Italia il 24 ottobre 2023, sotto l’editore Longanesi.