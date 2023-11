The Iron Claw: Zac Efron e le canzoni di ‘High School Musical’ sul set

Zac Efron ha appena rivelato che una co-star del film cantava le canzoni di HSM sul set. Ecco come è andata.

L’attore Hollywoodiano, ex star Disney Channel, Zac Efron è sicuramente noto per il suo ruolo passato all’interno della trilogia teen High School Musical che l’ha portato al successo nel cinema internazionale. Nel nuovo film a cui ha preso parte, The Iron Claw, l’attore ha svelato che sul set una co-star del film canticchiava canzoni un riconoscibilissime alle orecchie di Efron.

Nonostante il film racconti la storia di Kevin Von Erich e della sua famiglia nel mondo del wresling aericano, un momento legato al passato dell’attore Disneyano ha portato una ventata di nostalgia. Zac Efron infatti è nato e cresciuto all’interno del set del coreografo Ortega: High School Musical per lui è stato un trampolino di lancio ben riconoscibile, poiché il film fu un successone, molto più grande di quello che Disney Channel avrebbe mai potuto immaginare. Tanto che il terzo capitolo della trilogia musical, uscì addirittura al cinema.

Durante le riprese di The Iron Claw una delle co-star di Zac Efron, conscio di questa cosa, ha voluto giocarli uno scherzone. Ecco cosa ha fatto.

Stanley Simons contro Zac Efron

Durante un giorno di riprese in particolare, sul set di The Iron Claw, il nuovo film sul wresling americano con l’attore Zac Efron come protagonista, si è consumato uno scherzo ai danni di quest’ultimo che però è finito per il meglio.

La co-star del protatonista, Stanley Simons, ha giocato uno scherzo a Zac Efron intonando alcune canzoni di High School Musical con l’intento di infastidirlo. Contrariamente al risultato sperato, ovvero quello di dare il tormento al povero attore, Efron ha rivelato che è stato uno dei giorni di riprese più divertenti: “Ricordo che è stato uno dei giorni di riprese più divertenti che abbiamo avuto. Girare una festa in casa poteva andare in un modo o nell’altro. Ci sono un sacco di persone che restano bloccate in una stanza per molti giorni, può essere un pò scoraggiante. Ma questa era davvero elettrizzante. Sembrava una festa del liceo in un modo davvero fantastico, davvero speciale” ha rivelato Efron ai microfoni di EW.



Simons a sua volta ha spiegato che durante le riprese della scena della festa, avevano solo mezza giornata a disposizione: ed è proprio in quel momento che all’attore è venuta l’idea di dare il tormento al suo collega: “Una delle prime volte che ti ho visto eseguire quella canzone è stato mentre facevamo quella scena della festa” ha spiegato rivolgendosi a Zac Efron.