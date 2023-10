Barry Keoghan: Il retroscena del provino per The Batman

L’attore ha parlato della sua audizione per il ruolo di Joker in The Batman. Non crederete mai a quello che ha raccontato. Recupera qui l’intervista.

Barry Keoghan, noto per la sua interpretazione del Joker in The Batman, ha condiviso un affascinante retroscena riguardo alla sua audizione per il film. Prima di ottenere il ruolo iconico dell’antagonista del Pipistrello di Gotham, Keoghan aveva originariamente fatto il provino per interpretare l’Enigmista, una parte che alla fine è stata assegnata a Paul Dano. La sua audizione è stata un’esperienza unica, caratterizzata da creatività e risorse limitate. L’attore, già celebre per le sue performance in film come Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk, Gli Spiriti dell’Isola, e ora come il Joker in The Batman, ha svelato i dettagli dietro le quinte durante un’intervista con Esquire.

Inizialmente, Keoghan non era nemmeno a conoscenza dell’opportunità di interpretare l’Enigmista. Nonostante nemmeno il suo agente fosse a conoscenza di questa possibilità, Barry Keoghan ha deciso di prendere l’iniziativa e di inviare un provino. L’attore ha creato un video unico, mettendo in scena una sequenza in cui camminava in modo simmetrico attraverso una porta e lungo un corridoio, indossando delle bretelle che formavano una X dietro la sua schiena, il tutto in slow-motion e accompagnato da una colonna sonora suggestiva.

Sebbene il suo ruolo nbel primo film compaia solo sul finale, quando l’Enigmista finisce in prigione, come tutte le trilogie del Giustiziere Gothamiano, si parla di un secondo film interamente dedicato al rapporto Joker- Batman. Joker che appunto, verrà interpretato dall’attore.

IL provino di Keoghan

Parlando del suo provino, Keoghan ha condiviso: “L’ho realizzato tutto da solo. Volevo che fosse un po’ in stile Kubrick: simmetrico, con la X sulla schiena, lo stipite della porta, il tutto perfettamente quadrato. Volevo che fosse stiloso e accattivante. Volevo trasmettere la mia idea e così è stato, mi sono detto: ‘ora lo invio‘.”

Nonostante il ruolo dell’Enigmista sia poi stato assegnato a Paul Dano, sembra che il regista sia rimasto colpito dalla performance di Keoghan nel provino. Successivamente, gli è stato proposto il ruolo del Joker, ma doveva mantenere il segreto fino all’uscita del film per preservare l’effetto sorpresa. Barry Keoghan ha raccontato: “The Batman vuole te come Joker, ma non puoi dirlo a nessuno.”

La sua interpretazione inquietante e affascinante del Joker è stata acclamata dai fan e dalla critica. Ora, l’attesa è rivolta alla speranza di rivedere Barry Keoghan in azione nel sequel di The Batman, previsto per il 2025. La sua audizione creativa e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi dimostrano il suo talento e la sua versatilità come attore, aggiungendo ulteriormente al suo status come una delle stelle emergenti più promettenti di Hollywood.