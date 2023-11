Venom 3: Tom Hardy fa una dedica all’intero cast | Ecco cosa ha detto

Tom Hardy con un post su Instagram ha aggiornato i fan sulla lavorazione del film per poi dedicare un bellissimo messaggio alla crew con cui sta lavorando.

Tom Hardy, attore principale nel terzo capitolo della saga di Venom, ha entusiasmato i suoi follower su Instagram con un nuovo post riguardante le riprese del film Venom 3, attesissimo nelle sale cinematografiche. Con il post, oltre a catturare l’attenzione sul nuovo film in uscita, ha colto anche l’occasione per ringraziare il cast e la crew con cui sta lavorando, per il loro instancabile impegno e dedizione per portare avanti il progetto e la realizzazione della pellicola.

Il messaggio non è stato scritto a caso dall’attore: questo accade con la recente ripresa delle produzioni cinematografiche dopo lo sciopero dei sindacati degli sceneggiatori e attori di tutta l’industria cinematografica ad Hollywood che chiedevano maggiori tutele contro l’utilizzo delle intelligenze artificiali.

Insomma, il messaggio di Tom Hardy arriva dopo mesi di lotte e di proteste per rimarcare un concetto fondamentale: che i film e l’industria cinematografica non si regge solo in mano ai produttori e le case di distribuzione.

Il messaggio di Hardy alla crew

Venom 3 è tra i film che hanno ripreso attivamente le riprese dopo il grande sciopero degli sceneggiatori e attori di Hollywood. Già al centro dell’attenzione dopo il suo cameo in Spider-man, Tom Hardy ha colto l’occasione per fare un post in cui ha parlato della lavorazione del film e delle riprese, riservando anche uno spazio per dedicare un bellissimo messaggio alla sua crew: “Abbiamo fatto molta strada: è stato e continua ad essere molto divertente. In questo viaggio, ci sono sempre svolte difficili da bruciare, quando lavoriamo, ma non sembra così difficile quando ami ciò che fai e quando sai di avere ottimo materiale e il supporto da tutte le parti di una grande squadra. Circondato da una crew di talento e di appassionati e da persone che ami e a cui tieni, non c’è niente di meglio di questo. Voglio menzionare brevemente quanto sono orgoglioso della mia regista, compagna di scrittura e cara amica Kelly Marcel. Vederti guidare questo progetto mi riempie di orgoglio, è un onore per me.”, ha detto l’attore.

La pellicola del film è prevista nei cinema per l’8 novembre 2024, costituirà con Kraven il Cacciatore e Madame Web, un’ulteriore espansione dell’universo Sony di Spiderman. Molto probabilmente il film potrebbe aprire la strada ad un nuovissimo cross-over con Spiderman e ad un proseguimento delle avventure del protagonista in altri universi narrativi. Staremo a vedere.