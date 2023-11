Venom 3, Tom Hardy annuncia le riprese | Cosa sappiamo del progetto

Le riprese di Venon 3 sono ricominciate: l’annuncio ufficiale arriva direttamente dall’attore Tom Hardy.

Finalmente lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori contro l’utilizzo spropositato dell’intelligenza artificiale che ha coinvolto tutta Hollywood è finito e molto progetti sono ricominciati. Tra questi c’è anche Venom 3, le cui riprese si erano interrotte alcuni mesi fa proprio come simbolo di protesta contro gli ultimi avvenimenti nel mondo del cinema.

A rivelare ufficialmente il nuovo inizio delle riprese è stato proprio Tom Hardy, che interpreta il protagonista. L’attore ha pubblicato su Instagram una foto sul set insieme a Kelly Marcel, ovvero la regista del film, che sta curando anche la sceneggiatura e la produzione. Inutile dire che la notizia ha riempito i fan di gioia, che hanno mostrato tutta la loro contentezza con like e commenti.

Da come appare dalla foto, inoltre, sembra che le riprese siano ricominciate dall’esatto punto in cui erano state interrotte tempo fa, prima dello sciopero: lo si può intuire dal fatto che il protagonista indossa gli stessi costumi dell’ultima scena che aveva girato. Ma andiamo a scoprire di più sul nuovo film.

Venon 3 è ricominciato, la foto con Tom Hardy e la regista Kelly Marcel

L’uscita di Venom 3 ancora non è chiarissima, ma dovrebbe aggirarsi intorno a novembre del 2024: a causa dello sciopero, infatti, il film ha subito ovviamente dei ritardi e per questo la data di arrivo al cinema è stata spostata dal 12 luglio all’8 novembre 2024. Sembra che si riuscirà a rispettarla e per ora non è stata ulteriormente cambiata.

Il film sarà diretto da Kelly Marcel, che avevano già sceneggiato i due capitoli precedenti, Venom e Venom – La furia di Carnage, diretti invece da Ruben Fleischer, che ora sta lavorando a Now You See Me 3. Altri lavori molto importanti della regista sono Saving Mr. Banks, Cruella e Cinquanta sfumature di grigio, sempre come sceneggiatrice. Il protagonista sarà sempre Tom Hardy, insieme a Chiwetel Ejiofor, villain, e Juno Temple. Per ora la trama è ancora un mistero.