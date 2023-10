Robert Pattinson: le rivelazioni sullo stress e sulle ansie del lavoro

L’attore britannico ha parlato delle ansie relative al suo lavoro.

Le rivelazioni da parte di Robert Pattinson sulle ansie derivanti dal suo lavoro. Tra gli attori di maggior successo degli ultimi anni vi è di sicuro Robert Pattinson, impegnato agli albori della sua carriera nella saga cinematografica di Harry Potter e in grado poi di farsi strada grazie al proprio talento e alla propria dedizione. Quello dell’attore, come rivelato però di recente dallo stesso diretto interessato, è stato vissuto molte volte come un lavoro capace non solo di provocare un enorme stress ma anche di portare alla costante paura di non farcela o di non essere mai abbastanza.

Le rivelazioni di Robert Pattinson sullo stress da lavoro

Robert Pattinson si è confidato in merito al suo lavoro e alle ansie e alle preoccupazioni che ne derivano nel corso di un’intervista con Jordan Firstman per la rivista Interview. Queste alcune delle parole da parte dell’attore:

“Ho una profonda, profonda paura dell’umiliazione. In fondo sai che è tua responsabilità. Puoi dire che il film ha una sceneggiatura di merda o che il regista è una testa di e bla, bla, bla, ma alla fine a nessuno interessano i motivi. Tu sei quello che la gente dirà che fai schifo. E la maggioranza delle persone dirà che fai schifo anche quando hai fatto del tuo meglio“.

Poi sulla paura di non essere mai abbastanza e sulle diete drastiche imposte spesso e volentieri dal competitivo mondo di Hollywood:

“Non so, la sensazione è quella di essere al proprio massimo la maggior parte delle volte in cui lavori e sei occupato solo per tre mesi. Ed è la cosa più stressante al mondo. A volte in alcune interviste è imbarazzante dover rispondere a domande sui tuoi metodi di allenamento perché ci sarà sempre qualcuno più in forma di te“.

La carriera di Robert Pattinson

Robert Pattinson ha praticamente esordito a livello cinematografico sul grande schermo con il ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco del 2005. Subito dopo, è poi arrivato un altro ruolo che ha garantito ulteriore fama e popolarità a Pattinson, ovvero quello del vampiro Edward Cullen nella saga di successo Twilight.

Terminata la fortunata saga sui vampiri, l’attore britannico classe 1986 è stato in grado di dare il meglio di sé in diversi tipi di ruoli, facendosi valere in film come Cosmopolis e Maps to the Stars di David Cronenberg e soprattutto in The Lighthouse, acclamata opera di Robert Eggers arrivata nei cinema nel 2019. Infine da ricordare ovviamente anche le sue interpretazioni in Tenet di Christopher Nolan e in The Batman di Matt Reeves, film che vede Pattinson nei panni del leggendario Uomo Pipistrello.