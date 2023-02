The Penguin: new entry nel cast della serie

Grandi novità per la serie tv firmata HBO Max, The Penguin. Nuovi nomi si stanno aggiungendo al cast, finalmente lo show prende “forma”, ecco i dettagli rilasciati finora.

Il “mondo” di Batman ha sempre affascinato i più grandi fan dei fumetti, “l’uomo pipistrello” mascherato che si aggira per le vie di Gotham, il quale grazie al buio della notte, fa arrestare i cattivi e salva i buoni. Grazie al suo costume e al suo fedele maggiordomo, può condurre una doppia vita, senza che nessuno riesca mai a scoprirlo.

Ecco perché negli anni, oltre ai fumetti sono stati rilasciati film, serie tv, videogiochi e tanto altro ancora. Il franchise di Batman si arricchisce con una nuova serie tv che verrà rilasciata dalla HBO Max, The Penguin, che verterà su uno dei villain più odiati di Gotham City, “il Pinguino” appunto. Nuovi attori si sono aggiunti al cast della serie, ecco chi sono e che ruolo avranno nella storia.

Di cosa parla The Penguin?

The Penguin è la nuova serie tv prodotta da HBO Max, la quale si concentrerà su uno dei villain antagonisti di Batman, Pinguino. Non si sa ancora quando potremo vederla, in quanto le riprese inizieranno molto probabilmente a fine mese, dopo i continui slittamenti iniziati a fine 2021.

La serie tv sarà composta da otto episodi e seguirà gli eventi temporali che vanno dal primo film The Batman al secondo (da poco annunciato), The Batman: parte 2, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025. Il protagonista di The Penguin, sarà come sempre Colin Farrell, che riprenderà il suo ruolo come nel primo film di Batman.

La trama della serie tv è ancora blindata, ma grazie alle indiscrezioni rilasciate da Farrell, sappiamo che: “The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman. Gotham è ancora un po’ sott’acqua. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio e si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo per questo, l’ho letto, e mi son detto “Oh, cavolo”. È bello. È così ben scritto”.

Per chi non lo sapesse, The Penguin non fa parte delle storie ufficiali del mondo della DC Universe, ma fa parte di quel sottogruppo che viene inserito nel franchise della DC Elseworlds.

Ecco i nomi del cast

La nuova serie tv di HBO Max, The Penguin, vedrà, come dicevamo prima, tornare Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, come nel film The Batman, così come Cristin Milioti, che torna nel ruolo di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss mafioso Carmine Falcone alias John Turturro. Oltre a loro sono ufficialmente approdati, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell.

Non si sa ancora che ruoli interpreteranno gli ultimi nomi del cast. Mentre la new entry Rhenzy Feliz dovrebbe interpretare il ruolo di un adolescente molto amico di Pinguino, il quale diventerà il suo autista personale.

The Penguin sarà uno dei tre spin-off di Batman attualmente in lavorazione dalla HBO Max, come riportato dalla responsabile Sarah Aubrey la quale ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima”.