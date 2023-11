The Crown, dal 16 Novembre la prima parte della sesta stagione su Netflix

La sesta stagione di The Crown è prevista per il 16 novembre 2023 su Netflix: ecco tutto quello che occorre sapere!

Il 16 novembre 2023 esce la prima parte della sesta stagione di The Crown, la serie tv che racconta le vicende della royal family britannica, dai tempi della giovinezza di Elisabetta a oggi. Netflix ha già dichiarato che ci saranno dieci episodi in totale, dalla durata di sessanta minuti ciascuno.

La quinta stagione si era focalizzata soprattutto su Lady Diana e sul suo matrimonio infelice con il principe Carlo, oggi re dopo la morte della madre nel 2022. La serie ha raccontato del loro fidanzamento, del tradimento con Camilla, della nascita di William e Harry, del divorzio e dell’inizio della relazione con Dodi Al Fayed.

Nella sesta stagione, quindi, la principessa di Galles non ci sarà (almeno non nella storia, ma è già stato annunciato che apparirà in qualche visione – notizia che ha sconvolto il principe William) se non nel primissimo episodio che riporterà l’incidente d’auto del 1997 che stroncherà la vita di lei e del nuovo compagno. Ecco di cos’altro parlerà.

The Crown, tutto sulla sesta stagione

La sesta stagione di The Crown inizia con la morte di Lady Diana e tutte le conseguenze ricadute sulla famiglia reale, che cercherà in tutti i modi di liberarsi dell’odio ricaduto su di essa e delle accuse di aver organizzato l’omicidio. Negli anni successivi, vedremo la regina Elisabetta riflettere sul suo regno, fino alla nascita dell’amore tra William e Kate.

Come di consueto, la serie sarà divisa in due parti da cinque episodi da un’ora ciascuno: la prima parte sarà online il 16 novembre, mentre la seconda il 14 dicembre. Il cast prevede Elizabeth Debicki (Lady Diana), Dominic West (principe Carlo), Imelda Stauton (regina Elisabetta), Jonathan Pryce (principe Filippo), Lesley Manville (principessa Margareth), Claudia Harrison (principessa Anna), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). William, Harry e Kate da ragazzi saranno interpretati da Ed McVey, Luther Ford e Meg Bellamy. Ecco il trailer.

La serie ha riscosso un enorme successo sin dalla prima stagione e la stessa famiglia reale inglese non ha fatto mistero di guardarla. Di recente, il principe William ha rivelato di non aver apprezzato la scelta di inserire immagini della madre in apparizioni e sogni e per questo potrebbe non guardare i nuovi episodi.