La nuova serie di Apple TV+ è l’anti Bridgerton: ecco perché

Buccaneers esce sul catalogo di Apple TV+ e potrebbe battere in ascolti la serie tv di Shonda. Ecco tutti i dettagli.

Apple TV+ ha recentemente lanciato i primi epidosi di The Buccaneers questo mese ma, nonostante le apparenze e i i numerosissimi trailer che sono usciti della serie, sorprendentemente il nuovo prodotto Apple non sarà così simile a Bridgerton, la serie evento firmata Shonda Rivers uscita sulla piattaforma di streaming Netflix ormai due anni fa. Certo, entrambe affrontano le complessità del matrimonio nel XIX secolo, ma la trasposizione dell’incompiuto romando di Edith Whrton adotta un approccio meno glamour nei confronti della cultura del matrimonio dell’epoca.

A differenza infatti di Bridgerton che si concentra sulla storia d’amore tra i protagonisti, la nuova serie originale di Apple TV + segue cinque ereditiere americane che sconvolgono l’Inghilterra con le loro idee meno conservatrici e il desiderio di conquistare nobili britannici. Riuscirà questa serie tv a conquistare il cuore degli appassionati del genere? Noi pensiamo di si, ecco perché.

Buccaneers vs Bridgerton

La nuova serie tv Apple TV+, Buccaneers è ambientata diversi decenni dopo l’era regency di Bridgerton ma il desiderio delle giovani ragazze a sposarsi è presente in entrambi i drammi storici.

Tuttavia la rappresentazione del mercato matrimoniale è molto diversa tra i due spettacoli. Mentre The Buccaneers mostra le ragazze americane, molto vivaci e e sfrontate, come vittime di un sistema sociale rigido, Bridgerton pone meno enfasi sulle difficoltà che le sue protagoniste affrontano nel trovare un marito. Le due stagioni di quest’ultima infatti, pongono l’accento solo sulle coppie di amanti che alla fine trovano come fine ultimo, felicità e pace nel matrimonio e nel giacere insieme: un espediente classico in tutti i prodotti firmati Shonda.

Nonostante le circostanze che portano al matrimonio, riescono a superare qualsiasi difficoltà sociale e personale e a godersi alla fine, la vita famigliare promessa. Di contro, in The Buccaneers questa esperienza positiva del metrimonio è ben lontana dalla realtà che i personaggi affrontano nella serie dove le protagoniste, Conchita e Jinny, si trovano a dover affrontare un sistema che sicuramente non avevano previsto quando hanno accettato le reciproche proposte di matrimonio.

Così come anche la tematica razziale, tra le due serie tv, viene affrontata in modo diverso: mentre Bridgerton mostra un cast ben diversificato, la serie non affronta spesso la tematica né il discorso. Al contrario, The Buccaneers invece pone l’accento sulla nazionalità delle protagoniste, considerate delle campagnole e quindi “di meno valore”: una fedele rappresentazione sociale storicamente accurata. I primi quattro episodi della serie sono già disponibili in streaming su Apple TV+ mentre i restanti episodi saranno pubblicati settimanalmente ogni mercoledì.