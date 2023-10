The Crown probabilmente avrà un prequel: tutti i dettagli

L’ideatore della famosa serie tv Netflix, ha rivelato che vorrebbe continuare la serie dopo la sesta stagione. Ci sarà un prequel?

L’acclamata serie Netflix che racconta dell’ascesa e del declino della corona reale Inglese, dall’incoronazione di Elisabetta II fino agli ultimi anni della Principessa Diana, The Crown si avvia alla sua sesta e ultima stagione.

L’ideatore della serie tv, Peter Morgan, ha però rivelato la possibilità che la serie potrebbe avere un suo prequel, riluttante all’idea di lasciarla andare. La nuova stagione, suddivisa in due parti, coprirà gli avvenimenti della seconda metà degli anni ’90, compresa la tragica morte di Lady Diana, fino agli inizi del XXI secolo.

Nonostante ciò, Peter Morgan ha accennato alla possibilità di esplorare ulteriori territori narrativi per permettere alla storia della reale corona d’Inghilterra di sopravvivere e di essere conosciuta e analizzata e disponibile al grande pubblico. La rivelazione è stata fatta durante un’intervista a Variety in cui l’ideatore ha svelato che The Crown molto probabilmente avrà un suo prequel. Ecco cosa ha detto.

Un prequel per The Crown

In un’intervista concessa a Variety, in cui si è discusso dell’attesissima stagione finale di The Crown, Peter Morgan, ideatore della serie tv Netflix di successo, ha dichiarato che:”Ho già un’idea per un prequel. Tuttavia prima devo devo dedicarmi ad altri progetti e naturalmente, sarebbe necessario un insieme straordinario di circostanze per riunirsi. Se dovessi tornare in The Crown, certamente sarebbe per tornare indietro nel tempo.”.

La serie stessa non si concluderà con la regina Elisabetta poiché Morgan ha ritenuto inopportuno porre fine alla storia in concomitanza con l’addio della sovrana. Inoltre Ted Sarandos, amministratore della piattaforma streaming Netflix, ha espresso totale fiducia in Morgan e ha dichiarato: “Se Peter crede che ci siano ulteriori storie da raccontare in questo contesto, sicuramente le esploreremo insieme”.

Ovviamente queste dichiarazioni hanno già fatto esultare i fan della serie, restii a dover dire addio al loro show preferito solo dopo sei stagioni e già circolano, tra i più zelanti, congetture su quale periodo storico il prequel potrebbe esplorare. Alcuni suggeriscono che potrebbe iniziare con la morte della regina Vittoria nel 1901, permettendo così al prequel della serie tv di raccontare gli eventi precedenti l’ascesa di Elisabetta II, seguendo una narrazione che precederebbe gli eventi della prima stagione di The Crown. Resta però da vedere se quest’idea possa concretizzarsi. Siamo ancora non troppo lontani dall’uscita della sesta e ultima stagione dello show e dalla sua fine.