Kate e William: il gesto del cuore che cambia tutto

Kate Middleton conquista Cardiff: stringe le mani, abbraccia tutti e… “straccia” senza pietà William in una partita di ping pong

Kate Middleton e William si sono recati a Cardiff nel Galles. La principessa si è mostrata in gessato elegantissimo insieme al marito ed ha conquistato tutti, tra abbracci, sorrisi e disinvoltura.

Kate ha accompagnato il marito all’incontro coi rappresentati della Generazione Windrush, espressione che indica i bambini arrivati negli anni Cinquanta e Sessanta dai Caraibi in Gran Bretagna, in occasione dell’inizio del Black History Month.

Durante l’evento ha sorpreso tutti, spingendosi a fare il gesto del cuore, richiamando alla mente l’ex calciatore, Gareth Bale, considerato una vera e propria leggenda, che lo usava per esultare dopo ogni goal. La futura Regina ha subito negli anni una vera e propria trasformazione che l’ha mostrata nella sua vera indole: elegante ma anche “passionale”.

Il tailleur gessato

Kate ha voluto indossare la versione gessata di un tailleur che aveva già portato qualche giorno fa per accogliere al Castello di Windsor il CEO di Apple Tim Cook. Si tratta di un classico tailleur blu scuro a piccole righe verticali bianche, composto da giacca a doppio petto con bottoni d’oro che ornano sui fianchi anche i pantaloni a palazzo. L’insieme è firmato Holland Cooper. Costo? Circa 979 euro.

Lady Middleton lo abbina al suo body bianco a scollo incrociato che ha già proposto in altre occasioni, sempre di Holland Cooper. A completare il look le décolleté in suede blu di Gianvito Rossi, gli orecchini a semicerchio con perle di Shyla London, da 68 sterline, controbilanciate dall’orologio di Cartier che vale 5.495 euro.

Kate Middleton e il gesto del cuore

Durante la visita la Principessa del Galles ha colto tutti di sorpresa però anche per la suo disinvoltura. Infatti, con le mani ha fatto il gesto del cuore che per i gallesi ha un significato tutto particolare. Si tratta di un gesto tipico che l’ex calciatore Gareth Bale faceva ogni volta che segnava un gol.

Kate ha così dimostrato di essere in perfetta sintonia con la cultura pop locale. Ma si è trattato anche di una sorta di sfida lanciata a suo marito, perché lo ha esibito subito dopo averlo sfidato e…stracciato in una partita a ping pong. Insomma, c’è da dire che la principessa sta ricevendo da parte dell’opinione pubblica internazionale, e britannica in particolare, davvero molti apprezzamenti e commenti di stima.