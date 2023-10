Principe William disgustato: non se lo aspettava davvero | Toccategli tutto ma non Lady D

Il principe William, erede al trono britannico, è addolorato e disgustato dopo aver scoperto di un aspetto della nuova stagione di The Crown. Probabilmente non la guarderà: ecco perché.

La famiglia reale inglese è popolarissima, non solo per il prestigio politico, ma soprattutto per le dinamiche interne. Il trono è sempre stato molto movimentato sin dalla giovinezza di Re Carlo, dalla sua relazione clandestina con Camilla al tormentato matrimonio con Lady Diana. Come tutti sanno, il matrimonio si concluse con un divorzio nel 1995, ma nel 1997 la principessa morì in un incidente d’auto mentre si trovava a Parigi con il nuovo compagno.

All’epoca i principi William e Harry erano adolescenti e fu senza dubbio un trauma enorme, soprattutto perché entrambi hanno sempre dichiarato – soprattutto il minore nella sua autobiografia Spare – che il padre non ha mai dimostrato un grande affetto nei loro confronti. La storia familiare di Buckingham Palace ha poi ispirato leggende e, soprattutto, contenuti d’informazione e d’intrattenimento.

Tra questi, c’è anche The Crown, che ora è arrivata alla sesta stagione. Questa parte sarà la più delicata e probabilmente il principe William non la vedrà, non tanto per non rivedere la morte della madre, ma per un’idea degli sceneggiatori che lui non approverebbe.

Principe William, la reazione indignata all’uscita di The Crown 6

The Crown è una delle serie che ha avuto più successo negli ultimi anni. Racconta la storia della famiglia reale inglese, dalla giovinezza della defunta regina Elisabetta all’attualità. La quinta stagione si era conclusa con il divorzio tra Carlo e Diana, con la principessa che aveva conosciuto Dodi Al-Fayed.

Ora è uscita la sesta stagione, che racconterà gli eventi dal 1997 al 2005, ovvero dalla morte della principessa del Galles al fidanzamento tra William e Kate Middleton. Sembra, però, che questa volta il principe non guarderà i nuovi episodi, dal momento che esplorano dei temi molto delicati per lui e per il fratello minore. Non solo: in particolare, non ha apprezzato una certa idea degli sceneggiatori.

Gli sceneggiatori hanno deciso di inserire il fantasma di Lady Diana nella sesta stagione, che dovrebbe apparire in due momenti: davanti al primogenito e davanti all’ex suocera, la regina Elisabetta. Il principe, come riportato da Daily Best, si sarebbe mostrato indignato davanti a questa idea. Una fonte avrebbe rivelato: “È incredibilmente offensivo che Netflix continui a sfruttare sua madre in modo tanto ignobile. […] Non la guarderà, ma ne sarà totalmente disgustato“.