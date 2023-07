Lady Diana: la dolce richiesta per il figlio Harry nel testamento

I dettagli su una richiesta che Lady Diana volle inserire nel testamento per il principe Harry.

La commovente richiesta fatta inserire da Lady Diana all’interno del testamento nei confronti del principe Harry.

Come ben noto, Lady Diana è sempre stata una madre incredibilmente premurosa nei confronti dei propri figli. Come ulteriore prova e testimonianza di ciò è venuta ora fuori una particolare richiesta che l’amatissima donna purtroppo scomparsa il 31 agosto del 1997 ha voluto lasciare all’interno del suo testamento nei confronti del principe Harry.

Il testamento di Lady Diana

La figura di Lady Diana ricopre ancora oggi un’importanza enorme all’interno dell’intera royal family. Una presenza con molta probabilità scomoda per alcuni membri reali per via del suo carattere ma allo stesso tempo un personaggio rimasto nel cuore di tutti i britannici anche dopo la sua tragica morte.

Lady D. ha lasciato a corte un segno a dir poco indelebile, con l’ex moglie di Re Carlo che ha inevitabilmente e costantemente fatto parlare di sé anche nel corso degli ultimi anni. I riflettori su un’immagine a dir poco iconica, in sintesi, non si sono mai spenti. La compianta principessa, sulla cui morte in seguito al noto incidente stradale non sono mai stati dissipati numerosi dubbi, aveva già preparato in vita il suo testamento, che contiene al suo interno una particolarissima richiesta per quanto riguarda il principe Harry.

La richiesta per Harry nel testamento di Lady Diana

Deceduta a causa del tragico incidente stradale a Parigi nel 1997, Lady Diana aveva preparato il suo testamento già intorno al 1993. Un documento che era stato modificato dalla stessa principessa circa un anno prima della sua morte e che è stato poi in seguito ancora leggermente modificato dai suoi fratelli. Questi ultimi si sono però preoccupati di mantenere praticamente intatte le volontà di Diana, che nelle ultime righe del suo testamento ha dato prova se ce ne fosse bisogno di tutto il proprio sconfinato amore nei confronti dei figli William e Harry.

La principessa, non è un mistero, ha avuto un legame fortissimo con i suoi figli, soprattutto con il suo secondogenito. In primo luogo, nel testamento Diana ha voluto stanziare l’intero suo patrimonio a un trust di cui Harry e William avrebbero potuto godere a partire dai 30 anni. Oltre ad aver lasciato al principe William il proprio anello di fidanzamento, Diana ha poi voluto donare ad Harry per quando quest’ultimo avrebbe compiuto 30 anni il vestito delle sue nozze.

Gesti che costituiscono un’ulteriore prova dell’enorme amore che l’indimenticata Diana ha sempre provato per i propri figli.