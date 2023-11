The Killer: ecco perchè Brad Pitt ha rifiutato il ruolo da protagonista

The Killer. Il nuovo film di David Fincher ha debuttato su Netflix il 10 novembre. Quello che non sai è che Brad Pitt ha rinunciato al ruolo da protagonista. Ecco cosa è successo.

The Killer ha ricevuto il successo sperato: il remake del film del 2008, con Brad Pitt nel ruolo del protagonista, fu un successone e Fincher, appunto perché il film piacque molto, ha deciso di volerne fare un altro proponendo di nuovo il ruolo all’attore con 15 anni di distanza. Tuttavia, il belloccio di Hollywood, ha deciso di rinunciare alla proposta del regista, aprendo al strada ad un altro attore, altrettanto famoso: Michael Fassbender.

Fincher che ha concepito i primi piani per The Killer nel lontano 2008, pensando di affidare il ruolo pensando di affidare il ruolo chiave a Brad Pitt, con cui aveva già collaborato in Seven, il thriller, ormai cult, del 1995. Durante un’intervista con Rolling Stones, il regista ha spiegato che Pitt ha ritenuto il progetto troppo nichilista per i suoi gusti.

Da qui la decisione di rinunciare all’offerta del regista e non rinnovare la sua partecipazione al remake.

Brad Pitt non farà parte del cast

Dopo 15 anni dalla versione del 2008, David Fincher, regista originale di The Killer, ha finalmente trovato l’opportunità di riportare in vita il progetto.

Dopo un’attenta analisi, il regista ha trovato il modo di coinvolgere anche lo sceneggiatore, Andrew Kevin Walker, con cui Fincher collabora sin dai tempi di Seven, e, poiché Brad Pitt, attore originale nel ruolo del protagonista nel film del 2008, ha dato forfait, Fincher ha deciso di affidare il ruolo vacante all’attore Michael Fassbender.

The Killer: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Netflix di David Fincher – HD

La scelta di Fassbender come protagonista è stata ben accolta da tutto l’entourage, e subito Walker ha inviato la sceneggiatura all’attore ed ha ricevuto il suo consenso in poche ore. Così ne ha parlato il regista: “Una dozzina d’anni dopo, quando Andy ed io stavamo cercando di capire come fare, ho pensato a Michael Fassbender. Gli ho mandato la sceneggiatura con una nota che diceva: “Ho pensato di inviartela per fartela leggere, non so com’è la tua vita ora”. Qualche ora dopo ha richiamato e mi ha dato l’okay”. Nonostante quindi la rinuncia da parte di Brad Pitt, l’attore rimane comunque coinvolto all’interno del progetto, in veste di produttore grazie alla sua casa di produzione, la Plan B. La pellicola presentata in concorso al Festival di Venezia, è tratta dalla graphic novel in dodici volumi, Le Tueur, ideata da Luc Jacamon ed Alexis Nolent.

Il film è ora pubblicato nel catalogo della piattaforma Netflix.